Самое значительное событие века

Горожане отметили вековой юбилей Октября

Как бы мы ни относились к Октябрьской революции, невозможно отрицать тот факт, что она стала поворотным моментом в истории не только страны, но и всего человечества. 7 ноября в разных концах города прошли мероприятия, посвящённые вековому юбилею этого события. Так, в Стерлитамакском филиале БашГУ была организована олимпиада, посвящённая Великой Октябрьской социалистической революции. Рядом, во Дворце пионеров и школьников, состоялся исторический квест «Революция и судьбы» для учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений.

Здесь же отделы образования и культуры администрации города подготовили театрализованную программу «Революция, перевернувшая мир» с участием студентов колледжа культуры, хора мальчиков музыкальной школы № 3, студентов СФ БашГУ…

В это же время представители общественных организаций города торжественно возложили цветы у памятных мест, связанных с революцией и гражданской войной. У памятника В.И.Ленину на проспекте, носящем его имя, горожан поздравил с праздником глава администрации города Владимир Куликов. Отдав дань уважения вождю мирового пролетариата, участники церемонии отправились к месту захоронения бывших ревкомовцев, расстрелянных белочехами на пятой версте. Оттуда их маршрут проследовал к скверу им. Шепелюка, где захоронен бывший председатель революционного комитета города. Рабочий Путиловского завода Павел Петрович Шепелюк (1870-1918 гг.) в Стерлитамак прибыл в мае 1917 года. Он всего лишь год работал в городе – от тяжёлой болезни умер в марте 1918-го.

После торжественной церемонии с участием кадетов школы № 4 депутат Госдумы третьего созыва Мидхат Хакимов вкратце поведал собравшимся историю основания этого монумента. Рассказал о предприятиях, работники которых внесли свой вклад в его реставрацию. А первый секретарь Стерлитамакского горкома КПРФ Анатолий Боруксон заметил, что даже враги советской власти, такие, как западный историк Ричард Пайпс, характеризовали Октябрьскую революцию как самое значительное событие 20 века.

Затем участники церемонии возложили цветы к памятнику освобождения города от белогвардейцев на ул. 23 Мая.

Фаяз ЮМАГУЗИН