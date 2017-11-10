Шаг в будущее

Новый облик старой почты

Совсем недавно отделения почтовой связи (ОПС) выглядели, мягко говоря, уныло. Тёмно-зелёные стены, потрескавшийся линолеум, длинные очереди. Однако без почты – как без воды. Где ещё можно одновременно заплатить за квартиру, отправить посылку, получить заказное письмо, выписать периодику и т.п.? Неслучайно сейчас уделяется большое внимание внешнему виду и технической модернизации ОПС. На днях на проспекте Ленина, 24 завершилось преображение старинного почтового отделения, с детства знакомого многим старожилам города.





На открытие приехали глава администрации ГО В.И.Куликов, директор республиканского филиала УФПС «Почты России» И.М.Галимов и начальник Стерлитамакского почтамта И.Я.Абдуллин. Они увидели, что в обновлённом отделении клиенты могут рассчитывать на разнообразные услуги – почтовые, финансовые, инфокоммуникативные и т.д. Почтой осуществляется доставка пенсий, пособий, периодических печатных изданий. Здесь можно войти в интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать документы, получить и погасить банковский кредит, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, театральные и авиабилеты и т.п.

– Сейчас почтовые отделения превращаются в многофункциональные центры, – отметил Ирек Минивалеевич Галимов. – Это позволяет жителям получить быстрый и удобный доступ ко всем электронным и государственным услугам. За минимум времени клиенты получают максимум услуг.

– И хотя традиционные услуги связи, например, рукописные письма, уходят в прошлое – это не значит, что у почты стало меньше работы, – сказал Владимир Иванович Куликов. – Поэтому такая же реконструкция усовершенствует и другие почтовые отделения Стерлитамака. За время модернизации полностью изменится функция средств почтовой связи.

Подробно с этими функциями познакомила начальник почтового отделения С.В.Седова.

Одна из клиенток – Мария Владимировна Шарова – была приятно удивлена новшествами:

– Как стало уютно и удобно! Теперь я смогу отправить сыну в армию экспресс-посылку, купить тут же внуку качественную игрушку. Не китайского, а российского производства. А также заплатить банковский кредит. Теперь здесь электронная очередь и стало больше операторов. Они очень быстро и чётко работают. Я ни одной лишней минуты не потеряла. Такие почтовые отделения – шаг в будущее.

Евгения ДЬЯКОНОВА