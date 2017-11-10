Слушая музыку сердцем

На неделе продолжат работу: в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка из фондов Стерлитамакского историко-краеведческого музея «Вихри враждебные…», посвящённая 100-летию Октябрьской революции; в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка документов, фотографий, архивных материалов и художественных работ, посвящённая памяти жертв политических репрессий 20-50 годов XX века, «Преодолевая забвение»; в Стерлитамакской картинной галерее – выставка живописи и графики «Портрет художника» из собрания БГХМ им.М.В.Нестерова.

14 ноября

В 12 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) пройдёт устный журнал «И снова о любви».

В 15 часов (15, 16, 17, 18 ноября – в это же время) в школе № 5, лицее № 3, гимназиях №№ 1 и 4 продолжится чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных учреждений.

В 15 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 20) продолжится кубок по волейболу среди команд учреждений среднего профессионального образования.

В 16 часов в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт вечер поэзии «Рождается внезапная строка».

В 19 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится встреча клуба «Я люблю книги».

В 19 часов в Городском дворце культуры – концерт Ризата и Зиниры Рамазановых (г.Казань).

15 ноября

В 15.30 в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт час общения «Если добрый ты…».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре – экспериментальная постановка «Королева красоты».

16 ноября

В 10 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Октября, 5 «а») пройдёт открытый XVII Кубок ЦВР «Надежда» по кикбоксингу.

В 16 часов в школе № 20 пройдут городские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт народного фольклорного ансамбля «Юрактау».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении пройдёт концерт Ришата Хамитова «Ришатта кунакта».

17 ноября

В 10 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Октября, 5 «а») продолжится открытый XVII Кубок ЦВР «Надежда» по кикбоксингу.

В 14 часов во Дворце пионеров и школьников им.А.П.Гайдара состоится конкурс «Знатоки родного края» среди учащихся 3-4 классов города

В 15 часов в БЛИ № 3 состоится хореографический конкурс «Волшебный каблучок».

В 15 часов в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса пройдёт республиканский женский спортивный фестиваль.

В 18.30 в Городском дворце культуры состоится показ детского спектакля «Мультдрузья в поисках волшебной книги сказок».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении – спектакль по повести М.Карима «Таганок».