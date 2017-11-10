«Стерлитамакский рабочий» – в розницу и с бесплатными объявлениями

Уважаемые читатели, многие из вас заинтересованы в том, чтобы главная городская газета, особенно номера с программой ТВ, была в розничной продаже. Мы делаем для этого всё возможное – «СР» с программой постоянно присутствует на витринах почтовых отделений города. А скоро газету можно будет приобрести в семи частных газетных киосках, расположенных, в основном, на остановках общественного транспорта – «ДК «Сода», «ЖД вокзал», «Гостиница «Ашкадар», «Профилакторий», «Дом быта», «Ул.Суханова» (здесь два киоска, второй – внутри квартала).

В связи с пожеланиями читателей мы решились на эксперимент – в номерах с программой ТВ открывается рубрика бесплатных объявлений для частных лиц (о продаже животных, автомобилей, недвижимости и знакомствах). Бесплатные объявления принимаются в семи перечисленных выше киосках и в редакции газеты «СР» (первый этаж Дома печати на улице Комсомольской, 82) на специальных купонах (на третьей полосе), которые мы будем постоянно публиковать в нашей газете.