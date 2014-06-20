Свидетельства на 300 тысяч рублей получили 500 семей

Госстрой Башкортостана выдал почти 500 свидетельств на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка. 50 семей подали заявление на оплату свидетельств, а 28 из них уже улучшили свои жилищные условия.

Реализация этой социальной программы началась в республике весной этого года.

«Проконсультироваться и сдать документы в Госстрой региона на получение социальной выплаты можно во вторник и четверг еженедельно с 9 до 18 часов. Ежедневно в рабочие дни работает телефон для справок (347) 218-08-93, по которому консультируют граждан. Кроме того, на нашем сайте в главном меню в разделе «В центре внимания» все могут ознакомиться с дополнительной информацией по этой программе», – пояснила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.

Как сообщало агентство «Башинформ», на единовременные социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка в 2018 году запланировано 325 миллионов рублей.

Ожидается, что в течение трёх лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.

Г.БАХШИЕВА