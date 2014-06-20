Т.И.Гулынина: «Всё начинается с того, чтобы услышать человека»

Депутат-врач – о том, с какими проблемами удалось справиться за год

Директор санатория «Берёзка» Татьяна Ивановна Гулынина – руководитель большого коллектива и доктор с 25-летним стажем работы. Депутатом Совета городского округа от партии «Единая Россия» она избрана во второй раз. Имея за плечами пятилетний опыт работы депутатом по одному из самых «тяжёлых» округов (район Заашкадарья и колхозного рынка), Татьяна Ивановна не понаслышке знает о болевых точках жизни горожан. «Своего» депутата горожане узнают на улице, приходят к Гулыниной не только на приём в назначенные часы, но и на её работу – посоветоваться, попросить поддержки. Так что же может депутат?

О КЛЁНАХ И ПАВОДКЕ

Вечер, депутат ведёт приём. Пожилая женщина из частного сектора жалуется, что два клёна на улице возле её дома разрослись, затемняют окна, могут рухнуть на дом в сильную непогоду. Следующее утро Гулынина начнёт с письменного депутатского запроса в ОЖКХ.

Вопросов о медицинском обслуживании горожане в последнее время почти не задают. Зато очень много обращений по поводу социальной сферы. Жителей частного сектора особенно волнуют, к примеру, дороги: их состояние, кто и как часто их должен чистить зимой. Врачу трудно курировать дороги – Гулынина обращается к заместителю главы администрации городского округа, который занимается этими проблемами. Вопросы решаются. Депутату легче понять горожан, если их трудности – общие. Татьяна Гулынина живёт в частном доме на берегу реки. Во время весеннего паводка попадала в зону подтопления, в доме стояла вода. Поэтому депутат сама вышла с инициативой включить её в состав противопаводковой комиссии города от Совета городского округа. Гулынина была и инициатором того, чтобы на базе учреждения, которым она руководит, был развёрнут мобильный «лагерь» с проживанием и питанием в случае затопления жилых домов. А ещё она три года не была в отпуске.

– Татьяна Ивановна, в чём вы как депутат видите смысл своей работы?

– Депутаты IV созыва – люди активные, неравнодушные. Наша работа состоит из двух крупных блоков. Первый – законодательный, это работа в комиссиях. Я заместитель председателя постоянной комиссии Совета по социальной политике, вопросам образования и здравоохранения, средствам массовой информации. Для решения насущных вопросов мы собираемся на заседаниях Совета, тесно работаем с администрацией городского округа, со всеми заинтересованными предприятиями. Вторая важная часть моей работы – обращения избирателей и приём граждан. В 14-й школе я каждый месяц встречаюсь с горожанами, люди приходят со своими вопросами, проблемами. Даже если на встречу придут всего несколько человек, приём каждого из них продлится около часа. Я вникаю в нюансы проблемы, мы ищем варианты решения, направляю депутатские запросы в различные инстанции, стараюсь обязательно помочь.

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

– Какие реалии сегодняшнего российского законодательства вас особенно возмущают? Что вы пытаетесь исправить?

– Меня беспокоит ситуация с детским оздоровлением. Дело в том, что при организации детского отдыха приоритет отдаётся загородным лагерям, а не санаторно-курортному лечению. Да, санаторно-курортное лечение дорогое, но нужно учитывать, что и дети у нас не вполне здоровые! Мы живём в городе большой химии, родители работают на предприятиях, и дети нуждаются именно в оздоровлении, а не только в свежем воздухе. У сегодняшних детей часто встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие – просто бич современных школьников), страдает иммунная система. В Стерлитамаке есть отличные детские здравницы: «Нур», «Радуга», «Берёзка», они работают по проверенным эффективным методикам с применением индивидуального подхода: каждый ребёнок поступает в санаторий с санаторно-курортной картой, и врачи видят, в каких процедурах нуждается маленький горожанин. Санатории предлагают массаж, углекислые и радоновые ванны, электролечение, соляные шахты, лечебную физкультуру и многие другие виды оздоровительной терапии, при этом дети получают сбалансированное полноценное питание.

– Что же препятствует оздоровлению детей в санаториях?

– Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предполагает проведение конкурсов и тендеров на оказание услуг (в том числе и по организации отдыха детей). Закон порой работает не так, как хотелось бы. Организатор конкурса не видит, какие именно организации подают заявки на участие в конкурсе, тендер проводится «вслепую», а выигрывает тот поставщик, который предлагает наименьшую стоимость. Так наши дети попадают в непонятные условия проживания – с туалетами на улице и корпусами, в которых спят одновременно по сорок человек. Для примера: 906 рублей за один койко-день может быть выделено из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение. Всё, что свыше этой суммы, выплачивают родители из своего кармана. При проведении тендера мы видим суммы в два раза меньше. Что могут предложить участники конкурса на эту сумму? Ребёнка нужно кормить, организовать ему досуг и достойные условия пребывания… То есть поставщики намеренно занижают стоимость койко-дня. Предприятия, решившие оздоровить детей своих сотрудников, обладают хоть какой-то свободой выбора. Сложнее обстоят дела с детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, оставшимися без попечения родителей. Органы опеки и социальные службы, призванные организовать отдых этих ребят, оказываются в законодательной западне: федеральные деньги они имеют право расходовать строго по закону 44-ФЗ – то есть выбирать поставщика по аукциону.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 октября 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА