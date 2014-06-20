Телефонная афера на 230 тысяч

Ночью в квартире 66-летней жительницы Стерлитамака раздался телефонный звонок. Неизвестный мужчина представился следователем и рассказал, что сын женщины до смерти избил человека. Чтобы закрыть уголовное дело, незнакомец попросил 300 тысяч рублей, иначе сын сядет за убийство. Затем он передал трубку якобы сыну, и женщина услышала: «Мама, помоги!». Взволнованная женщина нашла только 230 тысяч. Через час к дому подошёл человек и забрал деньги.

Через некоторое время к пенсионерке заглянул сын, и женщина поняла, что он никого не убивал. В тот же день семья обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции ищут телефонного афериста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

МВД по Республике Башкортостан в очередной раз обращается к гражданам: не доверяйте таким звонкам! Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону или отправляют смс-сообщения, обязательно перезвоните им. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам!

Пресс-служба МВД по РБ