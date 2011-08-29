ТЕЛЕКАНАЛ «БСТ» ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯЕТ АЗАМАТА МУРАТОВА ОТ ЭФИРА

Руководство телеканала «БСТ» приняло решение временно отстранить спортивного комментатора Азамата Муратова от трансляций игр КХЛ. Причиной этому послужил инцидент во время прямого эфира матча «Амур» – «Салават Юлаев» 4 ноября (завершился победой хабаровского клуба со счётом 3:1).

В концовке второго периода Азамат Муратов эмоционально высказал свою личную критическую оценку игры команды и покинул комментаторскую позицию, не дожидаясь окончания периода.

Директор медиахолдинга ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов так прокомментировал инцидент и последовавшие за ним санкции: «Мы очень дорожим репутацией телеканала «БСТ» как одного из лучших в стране в плане организации трансляций спортивных мероприятий. Телерадиокомпания также ценит наши партнёрские отношения с ХК «Салават Юлаев» и Континентальной хоккейной лигой. Разумеется, мы вместе со всей республикой искренне болеем за нашу уфимскую хоккейную дружину и переживаем, кода её преследуют неудачи. Но при этом главный телеканал Башкортостана придерживается общепринятого цехового правила – спортивному комментатору не следует позволять себе в эфире крайне эмоциональные критические высказывания и действия. Поэтому мною принято решение временно отстранить Азамата Муратова от работы в спортивном эфире телеканала «БСТ». Полагаю, и руководству холдинга, и самому комментатору требуется некоторое время для того, чтобы проанализировать случившийся инцидент и не допустить в дальнейшем повторения подобных ситуаций. Подчёркиваю, что речь идёт о временной санкции. Контракт с Муратовым, действующий до окончания нынешнего хоккейного сезона, решено не расторгать».

Телеканал «БСТ» входит в состав ГУП ТРК «Башкортостан» (наряду с телеканалами «Тамыр», «Курай-ТВ», радиостанциями «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар») и является одним из крупнейших телеканалов России. Сигнал БСТ общедоступен на всей территории Башкортостана. Благодаря присутствию в пакетах крупнейших в стране операторов кабельного и спутникового ТВ общая аудитория телеканала превышает 40 миллионов человек. БСТ имеет многолетние партнёрские отношения с Континентальной хоккейной лигой и транслирует в прямом эфире все матчи с участием ХК «Салават Юлаев». В 2017 году канал первым из региональных вещателей в России начал транслировать в прямом эфире игры Российской футбольной премьер-лиги (с участием ФК «Уфа»).