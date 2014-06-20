Трудный путь к государственности

Первые шаги

В марте 2019 года Башкортостан будет отмечать 100-летие со дня образования. В республике идёт масштабная подготовка к этому поистине историческому событию.

23 марта 1919 года между Российским рабоче-крестьянским Правительством и Башкирским правительством было подписано Соглашение о Советской автономии Башкирии. В Соглашении Башкирия названа республикой, а республика – это тип государства! Так башкиры благодаря советской власти обрели государственность.

Первые реальные шаги на пути к ней были сделаны в ноябре 1917 года, когда в Оренбурге Башкирское областное шуро явочным порядком приняло постановление о провозглашении автономии Башкортостана. Это был первый шаг. Путь от ноября 1917-го до марта 1919 года был трудным, извилистым, но завершился для башкир судьбоносным результатом.

Башкиры, находясь в составе царской России с середины XVI века, в результате добровольного вхождения не имели своей государственности. Так же, кстати, как и чуваши, удмурты, марийцы, мордва… У татар было Казанское ханство. Но в 1552 году Иван Грозный завоевал Казань, проявив при этом особую жестокость. С государственностью татар было покончено.

Казалось бы, башкиры добровольно вошли в состав России, оформили это соответствующими договорами, удовлетворяющими интересы обеих сторон. Оставалось только дружно жить в едином государстве. Но не все договорённости соблюдались. Башкиры исправно выполняли свои обязанности. Политика царей по отношению к башкирам менялась, нарушались условия договоров, усиливался гнёт. Всё это вызывало многочисленные восстания башкир. С середины XVII века протесты стали регулярными, вспыхивая примерно через каждые пятнадцать лет. Первое восстание началось в 1662 году. Причинами стали изъятие вотчинных земель башкир, строительство крепостей, произвол и насилие властей при сборе ясака, позже прибавились попытки насильственной христианизации. Главным всегда был вопрос о земле. Башкиры дорожили своими землями – основным источником их жизни. Привлекательность башкирских земель оценили и власть имущие. Они любыми способами стремились завладеть богатыми землями нашего края. Кстати, интересовался башкирскими землями и великий русский писатель Л.Н.Толстой. Находясь на лечении в Самарской губернии в июле 1871 года, он писал домой: «В Стерлибаше, где прелестная земля с лесом, степями и видами продаётся по 3 рубля за десятину, всё заселено башкирами, куда меня очень подмывает ехать».

Башкирские восстания жестоко подавлялись. Об этом как-то не принято говорить и писать. Никто не считал, сколько человек было уничтожено в ходе подавления восстаний. Тысячи повешенных, расстрелянных, посаженных на кол, обезглавленных.

Одно из самых крупных восстаний произошло в 1739-1740 годах и было примечательно тем, что его участники впервые заявили о стремлении создать самостоятельное Башкирское государство. Это желание осуществилось через, без малого, 200 лет.

Обострение социальных и национальных противоречий вынудило царское правительство искать пути демократизации общественной жизни.

В декабре 1766 года (год основания Стерлитамака) Екатерина II издала Манифест о созыве Уложенной комиссии. Предусматривалось избрание депутатов, которые должны были изучить жизнь народа на местах, собрать жалобы, требования и организовать их выполнение. Впервые в общероссийскую комиссию были избраны депутаты из башкир. Это дало надежду людям, что их услышат, и их жизнь улучшится.

Депутаты работали, собрали множество наказов, требований и передали их центральной власти. Но на этом дело кончилось. В результате Россия получила Крестьянскую войну под предводительством Пугачёва.

Но ничто не проходит бесследно. Работа вокруг манифеста повлияла на социальную активность населения, депутаты получили опыт общественной работы.

Позже многие из них стали не только активными участниками Крестьянской войны, но и крупными предводителями, соратниками Пугачёва.

После подавления восстания царское правительство обратило своё внимание на проблемы окраин Российского государства. В таких случаях, как правило, берутся за различные реформы. В конце XVIII века была создана кантонная система управления, началось генеральное межевание башкирских земель, изменилась религиозная политика, и произошло самое главное событие – отменили крепостное право. Все эти изменения непосредственно коснулись башкир. По отношению к ним действовало «Положение о башкирах», включающее статью «О башкирах и правила об особом управлении башкирами».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 ноября 2017 года)

М.ХАКИМОВ