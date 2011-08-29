Украл борсетку
В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил, что у него из машины украли борсетку с документами и сотовый телефон.
Как выяснилось из рассказа потерпевшего, он разгружал товар из автомобиля «Газель». И только сев в кабину, обнаружил пропажу личных вещей.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 42-летнего ранее судимого мужчину. Получены признательные показания. Свой поступок мужчина пояснил тем, что прогуливался по аллее, когда увидел чужие вещи в пустой кабине автомобиля и решил воспользоваться ситуацией. Мобильник он продал своему знакомому – телефон удалось изъять. А документы просто выбросил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 325 ч.2 УК РФ.
А.НАГАЕВА
Автор: Администратор (9 Ноя 2017). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.