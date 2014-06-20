Университет Стерлитамака приглашает на День открытых дверей

2 декабря 2017 года в 12.00 состоится День открытых дверей Стерлитамакского филиала БашГУ.

В программе:

Регистрация участников дня открытых дверей (11.00–11.50)

В 12.00 (актовый зал):

Выступление директора СФ БашГУ А.А. Ковальского. Выступление ответственного секретаря приемной комиссии о правилах приема 2018 г.

В 12.45:

День открытых дверей факультетов, колледжа: презентации образовательных программ, ответы на вопросы абитуриентов.

В 13.40:

– бесплатные мастер-классы по подготовке к школьному итоговому сочинению по литературе для учащихся 11 классов (профессор Линецкая Л.М., доцент Мишина Г.В., доцент Антонова Е.А., доцент Старицына Ю.А., ст. преп. Мазнева Е.В., ст.преп. Басманов П.А.) (пр. Ленина, 49);

– бесплатные тренинговые занятия по стресс-менеджменту при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9-11-х классов и их родителей (доцент Анохин А.М., доцент Анохина С.А., доцент Уварова Л.Н., ассистент Мухаметшина Л.В.).

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49.

Зарегистрироваться можно на сайте СФ БашГУ.

Справки по телефону: (3473) 43-46-63, 89174011500; e-mail: strbsu.abitur@mail.ru