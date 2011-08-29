Установят предельный размер стоимости капремонта

Минстрой России намерен снять с собственников обязанность по проведению поверки счётчиков горячей и холодной воды, а также установить предельный размер стоимости капремонта. Обе нормы выгодны для владельцев квартир. Денег будет тратиться меньше, а вот использоваться собранные средства станут рациональнее. Сегодня за своевременную поверку счётчиков отвечает собственник и делает её за свой счёт. Если просрочить дату очередной ревизии, квартиру переведут на уплату за воду по нормативу.

Минстрой работает над созданием систем учёта потребления коммунальных ресурсов онлайн. В этом случае не нужно самостоятельно передавать показания счётчиков, а также нет необходимости устанавливать такой счётчик и проводить его поверку. Ответственность за обслуживание и поверку приборов учёта может быть возложена на ресурсоснабжающие организации.

Сейчас счётчики воды – головная боль граждан. Как только они станут заботой управляющей компании либо поставщика ресурсов, эти организации будут заинтересованы в том, чтобы поверки действительно производились, чтобы счётчик работал точно. И ситуация сразу поменяется. Ведь нет же у граждан проблем с электрическими счётчиками, которые обслуживает сам поставщик электроэнергии. Сейчас проводится эксперимент по апробации централизованной поверки счётчиков воды в отдельных городах или их районах, по его результатам могут быть внесены поправки в законодательство. Проект проводится при совместном участии Росстандарта, Минпромторга, Минстроя и других ведомств. Ожидается, что новый порядок защитит людей от мошенничества, повысит прозрачность взаимодействия поставщика услуг и потребителя, снизит стоимость услуг по поверке.

По материалам «Российской газеты»