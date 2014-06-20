В СФ БашГУ пройдет благотворительная акция «Поверь в себя!»
В преддверии Международного Дня инвалидов 28 ноября в 15.00 в главном корпусе СФ БашГУ (проспект Ленина, 49) пройдет благотворительная акция «Поверь в себя!».
В мероприятии примут участие известные эстрадно-вокальные, танцевальные коллективы Стерлитамака. В рамках акции состоятся творческие мастер-классы, организованные студентами СФ БашГУ, и праздничный концерт. По окончании организаторами запланированы шоу мыльных пузырей и поролоновое шоу.
Акция, организованная студентами СФ БашГУ, призывает узнать друг друга, стать ближе и, объединив усилия, помочь детям с ограниченными возможностями здоровья.
К участию приглашаются дети с ОВЗ всех возрастов. Вход свободный.
ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА «ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»
Дата: 28 ноября 2017 г.
Место проведения: СФ БашГУ, проспект Ленина, 49
15.00 – встреча гостей (фойе главного корпуса БашГУ)
15.00-15.30 – работа аниматоров, твистинг, работа фотозоны (фойе главного корпуса БашГУ)
15.30-16.00 – работа творческих мастерских (площадка возле актового зала):
– «Волшебная раскраска»,
– «Оригами»,
– «Занимательная робототехника»
16.00-17.00 – концертная программа (актовый зал).
Пресс-служба СФ БашГУ