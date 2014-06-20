В СФ БашГУ пройдет благотворительная акция «Поверь в себя!»

В преддверии Международного Дня инвалидов 28 ноября в 15.00 в главном корпусе СФ БашГУ (проспект Ленина, 49) пройдет благотворительная акция «Поверь в себя!».

В мероприятии примут участие известные эстрадно-вокальные, танцевальные коллективы Стерлитамака. В рамках акции состоятся творческие мастер-классы, организованные студентами СФ БашГУ, и праздничный концерт. По окончании организаторами запланированы шоу мыльных пузырей и поролоновое шоу.

Акция, организованная студентами СФ БашГУ, призывает узнать друг друга, стать ближе и, объединив усилия, помочь детям с ограниченными возможностями здоровья.

К участию приглашаются дети с ОВЗ всех возрастов. Вход свободный.



ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА «ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»

Дата: 28 ноября 2017 г.

Место проведения: СФ БашГУ, проспект Ленина, 49

15.00 – встреча гостей (фойе главного корпуса БашГУ)

15.00-15.30 – работа аниматоров, твистинг, работа фотозоны (фойе главного корпуса БашГУ)

15.30-16.00 – работа творческих мастерских (площадка возле актового зала):

– «Волшебная раскраска»,

– «Оригами»,

– «Занимательная робототехника»

16.00-17.00 – концертная программа (актовый зал).

Пресс-служба СФ БашГУ