В «ТАУ» определились лучшие теннисисты

В минувшие выходные во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» состоялись традиционные соревнования по настольному теннису среди сотрудников группы компаний «ТАУ». В состязаниях участвовали порядка сорока человек.

Участие в соревнованиях – ответственное дело, сотрудники, прибывшие на турнир, усиленно тренировались – спортзал, оборудованный для тренировок, никогда не пустует.

Игры среди женщин проводились по круговой системе. Победила Гюзель Галимова (ОАО «Синтез-Каучук»), второе место заняла Марина Мурыжникова (ООО «Химремонт»), третье – Клара Каримова (ООО «Химремонт»).

Мужская соревновательная программа отличалась насыщенностью, поскольку участников было больше. Отборочные игры прошли по олимпийской системе, финальная группа сыграла вкруговую. Кому-то пришлось зачехлить ракетку уже после первого проигрыша. Но все участники турнира, независимо от результатов, получили сертификаты в фитнес-клуб World Gym.

Чемпионом турнира среди мужчин стал Ильдар Файзуллин (ОАО «Синтез-Каучук»), серебряную медаль получил Владимир Фалин (ОАО «Синтез-Каучук), «бронзу» взял Владислав Горев (ООО «УК ТАУ НефтеХим»).

За спортивные успехи победители обеих категорий получили медали, дипломы и денежные призы в размере 5, 3 и 2 тысячи рублей.

Следующее состязание в календаре спортивных мероприятий для сотрудников группы компаний «ТАУ» – турнир по шахматам, который состоится в начале декабря.

По информации сайта ГК ТАУ