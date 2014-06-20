Возраст не помеха

Прошёл шахматный турнир

В Стерлитамак съехались ветераны шахмат со всей республики – более шестидесяти человек участвовали в чемпионате Башкортостана по быстрым шахматам (15 минут плюс 5 секунд за ход) среди пенсионеров.

Составу участников могли бы позавидовать многие республиканские шахматные турниры: приехали многократные чемпионы городов и районов – 11-кратный чемпион Стерлитамака Ирек Бармаков, чемпионы Стерлитамакского района (Хамза Гатауллин) и Аургазинского района (Нил Кудашев); многократный призёр всероссийских турниров, международный мастер спорта Евгений Калегин…

Два дня шли сражения, никто не хотел уступать, лидеры менялись после каждого тура. Не принимались во внимание ни звания, ни былые заслуги. Всё это время за здоровьем пожилых спортсменов внимательно следили дежурившие на турнире медицинские работники, а сотрудники ПАО «Почта Банк» бесплатно поили всех желающих чаем и кофе.

Поздравить победителей, призёров, всех ветеранов шахмат пришли председатель Совета городского округа г.Стерлитамак Андрей Ширяев, заместитель главы администрации ГО Альберт Шайхутдинов, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Серебряков. Вместе с инициатором этих соревнований – председателем регионального отделения союза пенсионеров по Республике Башкортостан Александром Егоровичем Кузнецовым – гости вручили победителям и призёрам кубки, грамоты, медали, памятные сувениры. В свою очередь, участники турнира от души поблагодарили организаторов, главного судью Павла Михайлова за чёткую и слаженную работу. Специального приза был удостоен 85-летний шахматист из Зианчуринского района Хурматулла Фахретдинов.

Результаты подводились по двум возрастным группам – среди шахматистов от 50 до 59 лет и от 60 и старше (среди мужчин и женщин). Чемпионами республики среди ветеранов стали международный мастер спорта из Уфы Евгений Калегин, мелеузовец Юрий Долматов, шахматистки из Уфы Татьяна Хрусталёва и из Уфимского района Гузель Шипицына. Из стерлитамакских ветеранов шахматного искусства серебряные медали завоевали Эдуард Кантемиров и Татьяна Великая.

Участники турнира попросили через нашу газету поблагодарить администрацию городского округа в лице Владимира Куликова, руководство отделения партии «Единая Россия», коллектив ДЮСШ № 2 (директор А.Н.Суздаль) за содействие и помощь в проведении столь масштабных соревнований.

Олег ПЕРШИН