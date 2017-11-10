«Я благодарен каждому солдату»

19 ноября – День артиллериста

«Мои однокашники по училищу в других городах отмечают День артиллериста. У нас в Стерлитамаке почему-то это не принято…», – с сожалением признался Александр Анатольевич Подобный. Больше половины из двадцати лет послужного списка майора запаса, депутата городского Совета, председателя городской общественной организации «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «НАБАТ» Александра Подобного приходится на службу в артиллерии.

«ЗАБУДЬ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО»

В детстве он не бредил военной службой. Но как-то раз бабушка напророчила ему: «Комиссарчик мой военный». Александр Анатольевич убеждён, что с этого всё и началось. В армию его призвали в артиллерию. Первые полгода прошли в учебке, затем – в дивизионе обеспечения учебного процесса. Месяца за четыре до демобилизации их построили на плацу. Командир окинул строй суровым взглядом и ткнул пальцем в нескольких бойцов: «Ты. Ты. Ты…». Некоторые со страху начали оправдываться: «Меня-то за что? Я же ничего не нарушал…». «Поедете поступать в военное училище», – подытожил командир.

– Конкурс в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище даже среди военных составлял четыре человека на место, – вспоминает Александр Анатольевич. – А среди гражданских – вдвое больше того.

Но он прошёл это «чистилище» без особых проблем. После училища была возможность поехать служить за границу. К тому времени он уже был семейным человеком, родился сын. Но Александр решил, пока молодой, послужить там, где тяжеловато. Сам выбрал Забайкалье. Офицеры в шутку расшифровывали ЗабВО (Забайкальский военный округ) как «Забудь вернуться обратно».

Служить выпало в ракетных войсках. Александр Анатольевич с теплотой вспоминает своих сослуживцев-ракетчиков. «Встретили меня хорошо, – рассказывает он. – Ракетчики понимают толк в дружбе. Там было полно тех, кто уже прослужил лет по 12-15. Меня, молодого лейтенанта, приняли как равного».

На дворе уже стоял 1985 год. В стране назревали глобальные перемены и катаклизмы. Одним из веяний нового времени стали горбачёвские инициативы по разоружению. Это сегодня с самых высоких трибун признаётся, что при ликвидации наших ракет малой и средней дальности главный конструктор покончил жизнь самоубийством: считал, что это предательство в отношении собственной страны.

По договору с американцами в 1988 году часть расформировали, ракетоносители – МАЗы – передали в народное хозяйство, а сами ракеты утилизировали. Александр Анатольевич попал в артиллерийский учебный полк на границе с Китаем. Готовил артиллеристов. Каждые полгода – плановая проверка, учебные стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц и противотанковых «Рапир» (одна из них стоит в Парке Победы). Так, день за днём, пока не вышел срок службы. К тому времени уже не стало страны, которой они служили. Из её осколков возвращались на родину офицеры, волею судеб оказавшиеся за границей. Капитану А.Подобному, служившему в Забайкалье на майорской должности, с трудом удалось устроиться старшим лейтенантом в воинскую часть, охранявшую завод «Авангард». Повезло: дело в том, что это не только разные рода войск, это – разные министерства. Он стал последним начальником штаба этой части, пока её не расформировали в 1999-м.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 ноября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН