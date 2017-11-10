Защищать значит предвидеть

Дорогие читатели!

Завтра в нашей республике празднуется День профсоюзного работника. Эта профессия, пожалуй, вызывает у обычного человека столько же вопросов, как и должность директора. Дескать, зачем?

Однако жизнь показывает, что институт профсоюза – вещь важная и даже необходимая. Сегодня малоактуальны воинствующие профсоюзы, в основном это сообщество уже давно благополучно встроилось в систему и работает в рамках социального партнёрства.

В последние год-два в профсоюзном движении наблюдаются перемены – сюда приходят молодые и активные лидеры, которым мало быть просто профессионалами своего дела, а хочется, что называется, activity. Так появляются молодёжные форумы, спартакиады, квесты, где участвуют профсоюзные работники. Свою способность к зубодробительству сохраняют лишь профсоюзные уполномоченные по охране труда. И это правильно. Сегодня уровень беспечности людей и, как следствие, производственного травматизма вызывает беспокойство у всех. Поэтому здесь лучше пере-, чем недо-.

На некоторых городских предприятиях с помощью профсоюзной поддержки можно получить беспроцентную ссуду, выучиться в институте, поправить своё здоровье. Да, уровень зарплат сегодня – для многих трепетная тема, отзывающаяся быстрой внутренней радостью, когда видишь сумму до уплаты налогов, и весёлым «ой!», когда получаешь деньги на руки. Радует, что малый бизнес дорос до осознания необходимости поощрять профсоюзы и другие сообщества. Маленькими шажками предприниматели идут навстречу модным трендам в командообразовании, расцвечивают жизнь работников путёвками в санаторий, бесплатными обедами, играми на свежем воздухе в честь профессионального праздника. Да, это не во всех компаниях, но движение есть.

Основная функция профсоюзов – защищать интересы работающего человека. Сегодня это делать проще, чем сто лет назад. Наше общество открыто и проницаемо, люди лучше образованны и больше знают о своих правах. И всё же хочется напомнить нашим профсоюзным лидерам главный жизненный принцип: защищать значит предвидеть возможные риски. С праздником!

Гузель СИТДИКОВА