«Жаль, что в сутках не 48 часов»

Глава администрации – о первом годе работы

Исполнился ровно один год с того момента, как депутаты Совета ГО единогласно выбрали главу администрации Стерлитамака – Владимира Ивановича Куликова. После грандиозных проектов в честь юбилея города, казалось бы, можно расслабиться и жить в умеренном темпе. Но нет. Город нельзя поставить на паузу, решать насущные вопросы необходимо безотлагательно, при этом следует видеть не только обозримые горизонты, но и уметь планировать на долгосрочную перспективу.

О том, что произошло за эти 365 дней и какие намечены проекты, рассказывает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Куликов.

– Владимир Иванович, давайте начнём с приятных воспоминаний. Наш Стерлитамак четырежды занимал второе место в федеральном конкурсе на звание самого благоустроенного города и дважды становился «золотым». С этого года конкурсов по благоустройству уже нет, жюри оценивает эффективность конкретных муниципальных практик. Что вы об этом думаете?

– Я считаю, что это хорошая инициатива. Это развивает проектное мышление в муниципалитетах. Мы тоже быстро перестроились, и в этом году Стерлитамак занял второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Награды был удостоен комплекс пешеходных зон, расположенных по улице Коммунистической, проспектам Октября и Ленина.

Кстати, мы продолжаем реконструкцию пешеходной зоны в исторической части города, которая уже стала любимым местом отдыха для многих горожан и гостей Стерлитамака. В День города и День химика была открыта Площадь звёзд возле русского драматического театра. И первая звезда, которую там установили, посвящена купцу Савве Тетюшеву, основателю Стерлитамака. Савва Тетюшев – это звезда, которая зажгла наш Стерлитамак.

– Известно, что сейчас идут работы по благоустройству ещё одной пешеходной зоны. Будет ли в дальнейшем продолжена работа по организации современных мест отдыха для горожан?

– В рамках программы «Современная городская среда» (инициатор – партия «Единая Россия») благоустраиваются бульвар по улице Худайбердина – от кольца автовокзала до Вечного огня, а также 98 дворов. Программа рассчитана до 2022 года. Благоустройство стерлитамакских парков, бульваров и дворовых территорий будет продолжено.

Мы начали работу по формированию программы на предстоящие пять лет, уже принимаются заявки от жителей многоквартирных домов и составляется перечень общественных территорий. Среди потенциальных мест для благоустройства – набережная Стерли, бульвар по ул.Строителей, аллея по ул.Худайбердина (от Вечного огня до ул.Элеваторной), микрорайон ВТС, территории в посёлках Шахтау, Первомайском. Окончательное решение примет общественная комиссия.

Думается, это правильно, что все нынешние программы работают при софинансировании самих жителей. Когда человек платит за благоустройство, он чувствует свою ответственность за порядок на этой территории.

Схожим образом – при софинансировании населения – работает и региональная программа поддержки местных инициатив.

– Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

– В этом году конкурсная комиссия одобрила к реализации 11 стерлитамакских проектов. Среди них – установка шести детских игровых площадок, двух спортивных площадок, асфальтирование одной придомовой территории, а также создание интерактивного музея занимательных наук и Дома прощаний.

Участие в подобных программах даёт реальную возможность привести город в порядок. Большую поддержку в этом деле оказывают инициативные граждане, в том числе председатели уличных комитетов.

В этом году мы реанимировали эту форму самоуправления. Я считаю, что ни один уголок в городе не должен остаться без присмотра.

– Какие преобразования ждут нашу реку Стерлю?

– В июне начались работы по расчистке и углублению дна Стерли. Река преобразится от пересечения с улицей Садовой до улицы Водолаженко. Проект трудоёмкий, рассчитан до конца 2018 года, разработан Министерством природопользования и экологии РБ, работы выполняет специализированная организация, которая была определена в результате аукциона. Средства на реализацию проекта выделены из федерального бюджета. Основная задача дноуглубления – во время ежегодного половодья избежать подтопления частных домовладений, которые расположены вдоль реки.

Уже есть концепция благоустройства набережной Стерли. Эту территорию следует превратить в современное место отдыха для горожан. Река дала название нашему городу, и мы её должны территориально выделить, расставить яркие акценты при благоустройстве набережной.

– Владимир Иванович, какие изменения ждут Краснознаменский микрорайон?

– Это один из самых красивых городских районов. Совместно с БСК мы планируем благоустройство парка «Содовик». Там установят современные парковые скульптуры, удобные скамейки, освещение, обновят дорожки. Парк преобразится.

– Сегодня полным ходом идёт строительство школы в пятом микрорайоне. Учитывая сложившуюся в Стерлитамаке проблему с обучением детей в первую смену, горожане с нетерпением ждут открытия учебного заведения. Когда это произойдёт?

– Эта школа входит в перечень объектов, возводимых к 100-летию Башкортостана, и поэтому здесь хорошее финансирование. Она рассчитана на 1225 мест и станет, пожалуй, самой большой в республике. Думаем, следующей осенью школа уже будет работать. Это позволит сократить число обучающихся во вторую смену. И новая школа на 1000 мест в Западном микрорайоне уже существенно облегчила жизнь в этом плане школам №№ 31, 32 и 33. Эта школа оснащена в соответствии с современными требованиями, имеет всё необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья, в ней построены 2 бассейна, спортзалы, лингафонные и другие специализированные кабинеты.

Кстати, недавно на сайте Министерства образования России был опубликован рейтинг лучших школ страны. В Топ-500 вошли два стерлитамакских учебных заведения – гимназия № 1 и лицей № 1. Наши школьники становятся призёрами и победителями всероссийских олимпиад, а выпускники показывают отличные результаты при сдаче ЕГЭ. В этом году сразу шестеро выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Я встречался с этими детьми и был впечатлён их серьёзностью и тем, что они точно знают, чего хотят. – Школьники с большим энтузиазмом воспринимают строительство многофункциональных спортплощадок при учебных заведениях. Это очень удобно. При каких школах появятся подобные площадки в следующем году?

– Строительство площадок проводится в рамках проекта «Реальные дела», который в нашем регионе действует с 2015 года. Проект инициирован депутатами Государственного Собрания – Курултая РБ при поддержке партии «Единая Россия». В этом году 1 сентября была открыта спортплощадка в школе № 19 в Первомайском микрорайоне. Также в рамках проекта в октябре были установлены детский городок и площадка для воркаута возле остановки «Улица Льва Толстого». В будущем планируется продолжить строительство спортплощадок при школах №№ 7, 10 и 33.

– Последние 10 лет вся страна переживает всплеск рождаемости, практически во всех регионах остро стоит вопрос нехватки мест в детских садах. Благодаря реконструкции и строительству дошкольных учреждений, в нашем городе нет очереди в детсад для детей старше трёх лет. Как обстоит дело с теми, кому полтора года?

– К сожалению, очерёдность детей от полутора лет всё ещё имеется, и мы продолжаем работать в этом направлении. В этом году открыт первый муниципальный билдинг-сад в одном из многоквартирных домов. Он расположен на первом этаже жилого дома по ул.Худайбердина, 133. Подобные детские сады очень удобны, и в первую очередь – для родителей: нет необходимости водить ребёнка далеко, нужно лишь подойти к соседнему подъезду. Запланирована реконструкция помещения для создания второго билдинг-сада.

Кроме того, мы получили положительные заключения проектно-сметной документации на строительство 3 детских садов в западной части города.

– Ещё одна тема, связанная с рождаемостью и семьями, где воспитываются дети-инвалиды. По закону, при рождении третьего ребёнка или ребёнка- инвалида семья получает право на земельный участок. Однако известно, что у Стерлитамака нет свободной земли, и то, что город раздавал в прошлые годы, – это были земли Стерлитамакского района. Как обстоит дело с выдачей земли сейчас?

– Получено согласие Министерства земельных и имущественных отношений РБ о передаче нашему городу около 700 гектаров земель для предоставления льготным категориям граждан – многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида, а также иным социально ориентированным категориям граждан.

Около 600 гектаров будет выделено возле села Наумовки и более 100 – возле Заливного. На этих территориях в соответствии с ныне существующими нормами по предварительным подсчётам можно будет сформировать не менее 2 тысяч участков, которые позволят обеспечить всех льготников, стоящих в очереди на данный момент. В ближайшее время предстоит большая работа по оформлению земель, разработке проектов планировки и межеванию.

Сегодня в очереди на получение земли состоят около 1900 семей. Ранее льготным категориям граждан было выделено более 1400 участков в сёлах Мариинском, Старом Барятино и деревне Казадаевке. Среди них 1095 многодетных семей и 347 семей, воспитывающих ребёнка-инвалида.

– Владимир Иванович, какое внимание сегодня уделяется нашей молодёжи?

– Проблемы молодёжи для меня не пустой звук. Шестнадцать лет я отдал работе в городском отделе по молодёжной политике, у меня растут три сына, так что мне небезразлично то, что происходит с молодёжью, чем она интересуется, о чём думает.

Команда лицея № 1 заняла второе место в творческом конкурсе во всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые прошли в сентябре в Краснодарском крае. В это же время в детском центре «Орлёнок» прошли всероссийские «Президентские спортивные игры». Нашу республику и город на состязаниях уже не первый раз представила команда школы № 32. По итогам «Президентских спортивных игр» мы вошли в десятку лучших, заняв 5 место.

В этом году отдел по молодёжной политике и ВПО «Отечество» организовали военно-спортивный лагерь «Юнармеец». Порядка 70 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 17 лет в течение 10 дней знакомились с основами военного дела, прошли курс молодого бойца, упражнялись в стрельбе из стрелкового оружия и пневматической винтовки. Состоялись встречи с представителями военного комиссариата, полиции и казачества. По своему опыту знаю, что такие встречи вдохновляют ребят, побуждают их становиться лучше, тянуться за старшими.

– А что насчёт работы для молодых людей?

– Сегодня рынок труда перенасыщен выпускниками гуманитарных факультетов. Много юристов, экономистов, хотя всем известно, что остро не хватает высококвалифицированных специалистов рабочих профессий. Квалифицированный токарь сегодня может получать до 100 тыс. рублей! Автоэлектрики, автослесари вообще никогда без работы не останутся. Наша задача – поднять престиж рабочих профессий. Работать – это не стыдно, наоборот, почётно.

В связи с этим мы начали планомерную работу по профориентации, чтобы вызвать интерес у молодёжи к производственной сфере.

Так, Стерлитамакский филиал БашГУ проводит обучение детей робототехнике, начиная прямо с дошкольного возраста. Программа по робототехнике будет реализована также в некоторых детских садах. На базе филиала планируется открытие технопарка – современного центра инженерного творчества детей. В технопарке будут действовать лаборатории робототехники и электроники, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Создание подобного технопарка позволит решить сразу несколько задач. С одной стороны, вовлечь детей и подростков в инженерную среду. С другой, – решить вопрос оттока молодёжи в другие города и регионы. Важно, чтобы имелись все необходимые условия для подготовки квалифицированных специалистов в нашем городе.

– Что делается в сфере здравоохранения? Когда решится вопрос с переносом рентген-аппарата в травмпункте?

– Эта многолетняя проблема, к счастью, решится уже в ноябре. Ремонтные работы подходят к концу. Теперь пациентам не придётся подниматься на второй этаж, чтобы сделать снимок ноги или руки. Проведён качественный ремонт, в помещении бывшей аптеки подготовлена комната и уже установлен новый рентген-аппарат.

В октябре на территории клинической больницы № 1 открылся центр амбулаторного гемодиализа. Сегодня в новом центре работают 9 немецких аппаратов. Процедуру диализа проходят не только стерлитамаковцы, но и жители соседних районов, входящих в Стерлитамакский медицинский округ.

Весной для удобства горожан в здании детской поликлиники № 4 была открыта подстанция «Скорой помощи». Это позволило улучшить транспортную доступность в юго-западной части города, приблизить часть выездных бригад к наиболее густонаселённым микрорайонам и значительно сократить время доезда до пациентов. Теперь «скорым» не придётся ехать через весь город и стоять в пробках.

Начал работать отремонтированный соматический корпус детской больницы. Первоначально вопрос о проведении капитального ремонта больницы подняли депутаты Совета городского округа. На очереди – завершение ремонта второго корпуса и благоустройство территории.

Нам удалось договориться с Минздравом РБ о переносе здания судебно-медицинской экспертизы в другое место. Сейчас мы на этапе согласования проекта, и в следующем году судмедэкспертиза переедет с территории детской больницы. Выздоравливающие дети и их родители не должны видеть работу морга.

– Владимир Иванович, как обстоит дело с городской безопасностью?

– Сейчас работаем над созданием единой диспетчерской службы 112 в рамках пилотного республиканского проекта «Безопасный город». Будет создано дополнительно 5 рабочих мест. Эта служба будет располагаться на Колхозном рынке и позволит оперативнее реагировать на случившиеся в городе происшествия.

Кроме того, в День пожарной охраны состоялось открытие новой пожарной части в Юго-западном микрорайоне. В этой части города пожарное депо было крайне необходимо, поскольку там сконцентрировано большое количество многоэтажных домов и социальных объектов. При этом Стерлитамак продолжает активно застраиваться именно в западном направлении.

Этим летом на оживлённых городских дорогах были установлены дополнительные камеры видеофиксации нарушений скоростного режима системы «Кречет». До конца года планируется установить ещё 5 аналогичных камер. Таким образом, у нас будет 16 «Кречетов».

– Известно, что вы – довольно дисциплинированный прихожанин. Вас и вашу семью часто можно видеть на службах. Как сегодня развивается духовная сфера в городе?

– Я убеждён, что духовное наследие мы должны сохранить. Уже много лет подряд у нас работает комиссия по межконфессиональным отношениям, представители духовенства выступают в качестве экспертов на заседаниях городской Общественной палаты, антинаркотической комиссии и др.

На улице Караная Муратова продолжается возведение мечети Мухаммадсалим. Сейчас завершаются работы по созданию купола мечети. В августе прошлого года был установлен поклонный крест на месте будущего строительства собора Казанской Божией Матери. Сегодня на территории храмового комплекса активно ведётся строительство церкви в честь Иоанна Крестителя, думаю, к концу года церковь построят. Закладной камень в основании храма освятил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. В парке имени Кирова, на месте разрушенного в 1937 году Казанского собора, будет установлена памятная часовня.

– Владимир Иванович, в этом году вы в составе делегации Приволжского федерального округа посетили Китай. Какой пользой для города обернулась ваша поездка?

– Я участвовал в работе Совета по сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. В рамках запланированных встреч регионы ПФО подписали 15 договоров, из них 8 – в копилке Башкортостана. В частности, я подписал соглашение об установлении побратимских отношений между Стерлитамаком и городом Хуаньшань. Мы договорились развивать сотрудничество в области туризма, охраны окружающей среды, культурного обмена и др.

В сентябре в Стерлитамаке с ответным визитом побывала китайская делегация. Гости познакомились с городом, посетили технопарк СФ БашГУ, мечеть Халид бин Валид и ряд производственных площадок. По словам гостей из Китая, наш Стерлитамак создаёт впечатление благоустроенного города с доброжелательными и гостеприимными жителями.

– Вы любите спорт?

– Да. Я активный болельщик. Очень рад за наших футболистов. Уже второй год подряд городской футбольный клуб «Стерлитамак» становится победителем чемпионата Республики Башкортостан и обладателем Суперкубка республики. Футбол возвращается в Стерлитамак, это один из самых любимых видов спорта у наших горожан.

Также радует хоккейный клуб «Орлан». У юных хоккеистов есть уже первые достижения, наш город достойно представлен на соревнованиях разного уровня. Та ежедневная работа, которую ведёт тренерский корпус, поддержка родителей – всё это уже приносит свои плоды.

– Владимир Иванович, прошёл год, как вы работаете главой администрации Стерлитамака. Каким был для вас этот год?

– Год был непростой. Стерлитамак – довольно большой город, у нас много проблем в жилищно-коммунальной сфере (например, ветхость сетей), до сих пор есть проблемы с недобросовестными застройщиками и т.д. Признаю, работы впереди много, иногда думаешь, что жаль, в сутках не 48 часов. У нас есть планы и «дорожные карты» развития разных сфер городской жизни. Перемены происходят незаметно, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы в городе было комфортно, безопасно и интересно жить.

Гузель СИТДИКОВА

Фотоматериалы предоставлены

отделом по связям со СМИ