Активисты Народного фронта в Башкортостане подвели итоги своей работы в «Форуме Действий» ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан подвели итоги работы на площадках итогового «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который прошел в Москве 18-19 декабря. Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Эльвира Аиткулова отметила, что два дня форума были очень интересными, продуктивными и насыщенными.

«Представители нашего региона активно участвовали на всех тематических площадках форума, – подчеркнула Аиткулова. – На площадке «Образование будущего: новая школа», на которой я работала, принимала участие министр образования России Ольга Васильева. Отрадно, что она разделяет все инициативы, которые вырабатывались на стратегических сессиях. По итогам работы площадок сформулированы предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством Российской Федерации. Конечно, впечатляющей была встреча с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Сегодня это тот человек, вокруг которого происходит важнейшая консолидация общества. По энергетике зала было видно, что Народный фронт – это президентское движение и у нас у всех большие планы на будущее, а впереди очень много работы».

Итоги работы активистов ОНФ в Республике Башкортостан на дискуссионной площадке ««Территории будущего: новые пространства» подвела сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова.

«Около десяти тем стали предметом обсуждения на данной площадке, – рассказала Крылова. – Эксперты ОНФ выразили озабоченность состоянием информационной системы ГИС ЖКХ, поскольку степень ее готовности с учетом требований законодательства сомнительна. Поэтому предлагается вновь отодвинуть время его введения в действие. Были высказаны интересные предложения по развитию сельских территорий. Для нашей республики, значительная часть которой проживает в сельской местности, важны и актуальны предложения о разработке и принятии федерального закона «О развитии сельских территорий» и федеральной программы по развитию сельских территорий. Злободневно прозвучало предложение об экономическом обосновании всех принимаемых предложений по развитию коммунальных отраслей и персональной ответственности за них».

С опытом работы республиканской ипотечно- накопительной системы участников «Форума Действий» познакомил руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан Евгений Декатов.

«Опыт Башкортостана по реализации программы жилищных строительных сбережений вызвал много положительных отзывов и заинтересованность экспертного сообщества, – отметил Декатов. – В ходе обсуждения пришли к выводу, что необходимо предметно проработать возможность использования ипотечно-накопительных механизмов при встраивании программных подходов в сфере трудовой миграции, а также предложить механизмы крупным российским предприятиям-работодателям при реализации корпоративных жилищных программ. Данная работа направлена на повышение гарантий рабочим и служащим, повышение трудовой мобильности, стимулирование различных категорий сотрудников, в том числе, трудовой молодежи».

Напомним, в этом году форум стал самым масштабным за всю историю ОНФ, он насчитывает более 4 тыс. участников со всей России. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.