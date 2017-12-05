Анатолий Секретов: «Работа часто снится»

Ветеран КГБ – о Родине, семье и гражданском долге

Сегодня мы говорим с ветераном, который 23 года жизни отдал службе в органах безопасности. Ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику Анатолию Семёновичу Секретову 90 лет, он по-прежнему прямо держит спину, говорит чётким голосом и обладает прекрасной памятью.

Анатолий Секретов родился в Стерлитамаке в 1927 году в простой семье – отец трудился на почте, мать была швеёй в артели «Красный партизан», где во время войны шили фуфайки для солдат.

АРТИЛЛЕРИЯ – БОГ ВОЙНЫ

После окончания 18-й школы Секретова в 1944 году призвали в армию. Он попал в 32-й учебно-стрелковый полк 40 учебно-стрелковой дивизии, что располагалась под Уфой. В марте победного года отобрали солдат с образованием 8-10 классов и куда-то повезли.

– Куда мы ехали, мы не знали, – вспоминает ветеран. – Знали только, что проехали Куйбышев, Сталинград, Махачкалу, Баку…

В итоге Секретов оказался в Тбилисском горно-артиллерийском краснознамённом училище им. 26 Бакинских комиссаров, из которого выпустился в 1948 году в чине лейтенанта. Это был последний военный призыв.

Его отправили служить старшим офицером на батарее (командиром 1-го огневого взвода) 71 артиллерийской бригады в г.Буйнакск Дагестанской АССР. Там молодой военный познакомился со студенткой из педагогического училища Зиной, приехавшей в поисках лучшей доли вместе с семьёй из Балашова на Кавказ.

– Дружили полтора года, потом поженились, – рассказывает Анатолий Семёнович. – В 1953 году Хрущёв провёл сильное сокращение армии, и нашу бригаду полностью расформировали. Мы вернулись в Стерлитамак. Я устроился инструктором физвоспитания в училище механизации сельского хозяйства, что располагалось за заводом «Красный пролетарий».

ЗАДАЧА – ПРЕДОТВРАТИТЬ УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ

Примерно через год Секретова пригласили в двухэтажное здание по ул.Худайбердина, где раньше располагался аппарат Уполномоченного КГБ по Башкирии, а сейчас находится поликлиника:

– Ну, что… Побеседовали. Подняли все мои характеристики и рекомендовали поступить на службу в органы. Это был 1955 год. Меня отправили учиться в школу КГБ. Так я снова вернулся на два года в Тбилиси, а Зинаида Петровна с сыном остались здесь.

Анатолий Семёнович окончил школу с отличием, получил диплом юриста и направился в Особый отдел Закавказского военного округа для дальнейшего прохождения службы. Секретов курировал несколько воинских частей, обеспечивая там режим секретности.

Вскоре приехали жена с сыном. Быт стал потихоньку налаживаться. Зинаида Петровна работала в детском саду.

В 1960 году его вызвали в Москву и предложили поработать за границей. Так Секретовы оказались в ГДР, где прожили пять лет.

– Вы уехали, уже зная немецкий язык?

– Я понимал, но не говорил. Мне приходилось по службе находиться среди немцев. Но сейчас всё уже забылось.

– Вы можете рассказать, что вы делали в ГДР?

– Курировал секретную военную часть. Моя задача состояла в том, чтобы предотвратить любую утечку информации о части, а также пресекать возможные провокации противника. За пять лет заграничной службы никаких чрезвычайных ситуаций на вверенном мне участке допущено не было.

После работы в ГДР у Секретова было право выбрать любое место службы, и Анатолий Семёнович выбрал родину – в июне 1965 года семья вернулась в Стерлитамак.

– В 60-е годы на городских предприятиях монтировали много импортного оборудования, и в городе жили иностранцы. Я по роду службы курировал этих специалистов. Работал не один, конечно, у меня были помощники. Нам удалось разоблачить одного иностранца, который собирал информацию о важном оборонном заводе «Авангард» и ракетной части, которая тогда располагалась в нашем городе, – рассказывает невозмутимый Секретов. – Мы провели комбинацию. Подготовили «секретные» документы, положили их в специально изготовленную папку, открыть которую человек мог, а вот закрыть – уже нет. И наш иностранец попался с поличным.

«СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙТЕ. У НАС ЧП»

В 1967 году Анатолию Семёновичу Секретову поручили отвечать за безопасность завода «Авангард». В одно время на предприятии стали случаться мелкие происшествия, связанные с нарушением порядка в цехах. Параллельно из Уфы прислали анонимное письмо антисоветского содержания, адресованное редакции газеты «Правда». На конверте был указан обратный адрес – управление завода «Авангард». Газета направила письмо в Уфу, оттуда оно попало к Секретову. Анатолию Семёновичу пришлось пересмотреть личные дела нескольких тысяч сотрудников – аноним характерно писал букву «у», и Секретов думал, что если злоумышленник – из авангардовцев, то он его без труда отыщет. Но среди работающих так заковыристо «у» никто не писал. Подняли архивы. Нашли среди уволенных.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 декабря 2017 года)

Гузель СИТДИКОВА