Без подъёма и страданий

О том, как важен одноэтажный травмпункт

На днях в городском травмпункте открыли новое отделение рентгенологии. Теперь снимок перелома или ушиба можно сделать на первом этаже – именно здесь расположен рентген-кабинет. Всю масштабность и значимость события наверняка поймут люди, которым хотя бы раз приходилось обращаться сюда с тяжёлыми травмами. А затем подниматься по узкой лестнице на второй этаж здания, где работал заслуженный, 1975 года выпуска, рентген-аппарат.

В торжественном мероприятии участвовали глава администрации города Владимир Куликов, главный врач клинической больницы № 1 Азат Курбангалеев, депутат Госдумы РФ Алексей Изотов, представители Курултая – Госсобрания РБ и Совета ГО г.Стерлитамак.

Возле двух ступенек, разделяющих старую и новую части травмпункта, дежурит электроподъёмник с коляской. Напротив входа – регистратура, тут же скамейки для ожидания приёма. Заведующий учреждением Рафик Мирхайдаров приглашает гостей в «сердце» отделения – рентген-кабинет и пультовую, оснащённую компьютерами. Современная техника позволяет просматривать снимки на мониторе. Фото по желанию врача можно осветлить, затемнить или увеличить. Нет нужды делать повторную процедуру и лишний раз беспокоить пациента. Кстати, рентген-аппарат на втором этаже остался на службе в качестве резерва.

– Травмпункт работает с 1974 года, с момента создания нашей больницы, – сообщает главный врач КБ № 1 Азат Курбангалеев. – В 90-е его перенесли в здание бывшей районной поликлиники, от неё в наследство и достался рентген на втором этаже. Подъём по лестнице вызывал страдания пациентов, был крайне неудобен. В конце концов решено было открыть новый рентген-кабинет в соседнем с травмпунктом помещении аптеки.

Как заявил А.М.Курбангалеев, на реконструкцию затрачено 12 млн рублей. Около 8 млн стоит аппарат – его приобрели на средства Министерства здравоохранения РБ (фото 2). Более 2 млн руб. на ремонт помещений и кровли выделило АО «БСК». Остальные деньги медики КБ № 1 заработали сами, оказывая платные услуги.

По статистике, за сутки травмпункт посещают в среднем 110 человек – жители Стерлитамака и районов. После открытия нового рентген-кабинета все пострадавшие могут рассчитывать не только на качественную, но и на доступную медпомощь. Круглосуточно, 7 дней в неделю.

Н.ВАВИЛОВ