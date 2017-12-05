Человек рисующий делает мир чуточку лучше

Успех в VI Всероссийском фестивале юных художников

Меня всегда живо интересовали люди, умеющие держать в руке кисть и карандаш. Я убеждена, что талант рисовальщика – не случайный дар небес, а уникальное умение, способное вооружить человека в борьбе с серостью и косностью окружающего мира. Особенно радует, когда рисуют дети. Они делают это искренне, открыто, с любовью и добротой. И мир вокруг действительно становится лучше.

Эмилю Шарифуллину четырнадцать лет. Он ученик 6-го класса Стерлитамакской художественной школы. Трудолюбивый и одарённый мальчик, Эмиль в этом году участвовал в VI Всероссийском фестивале юных художников «Уникум», который проходил в Санкт-Петербурге под патронатом Министерства культуры РФ.

Мы встретились с Эмилем на закрытии юбилейной выставки работ учеников художественной школы Стерлитамака, посвящённой её 50-летию. Там Эмиля Шарифуллина снова ждала награда как одного из тридцати лучших учеников нашей знаменитой художки. Здесь мы и поговорили.

– Эмиль, расскажи о конкурсе в Санкт-Петербурге. Чему он был посвящён?

– В этом году тема фестиваля «Уникум» звучала так: «Новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников». В нём участвовали ребята в возрасте от 10 до 14 лет. Фестиваль проходил в три этапа. На первом, региональном, были отобраны 15 работ авторов, представляющих Башкортостан. На втором, заочном, этапе присланные из 70 российских регионов работы получили экспертную оценку, после чего лучшие были отобраны в финал. Мне повезло: я стал единственным представителем нашей республики, вошедшим в число финалистов. И вместе с мамой по приглашению организаторов поехал на третий, финальный этап, который проходил в удивительно красивом месте – во дворце князя Владимира, где была организована выставка работ-победителей. Там была и моя картина.

– Как она называется и в какой технике ты её выполнил?

– Это гравюра, выполненная в технике «сухая игла». Называется она «Урал-батыр». Образы этого героя башкирского эпоса и его коня Акбузата я создавал сам. В чём-то мне помогал мой педагог Салават Мансурович Махмутов, ну, а детали одежды и конской сбруи тех времён я изучал по разным источникам – книгам и интернету.

– «Сухая игла» – твоя любимая техника?

– Мне нравятся разные техники. В каждой хочу попробовать свои силы. «Урал-батыр» – моя первая гравюра, которая мне сразу принесла удачу. В Санкт-Петербурге я поучаствовал в мастер-классе по холодному батику. Это тоже весьма интересный опыт. Я впервые попробовал себя в этой технике, мне понравилось.

– Эмиль, ты рисуешь с раннего детства?

– Да, пожалуй, я себя помню уже с карандашом в руках. Я занимаюсь в художественной школе Стерлитамака два года, до этого наша семья жила в Мелеузе, где я учился в художественной школе у Татьяны Николаевны Ермолаевой. Можно сказать, что это она заронила в меня желание стать художником.

– А в общеобразовательной школе ты как учишься?

– На пятёрки.

– Успеваешь?

– Стараюсь. Но, честно говоря, мне не хватает в сутках 25-го часа. Этот лишний час мне бы очень пригодился.

– Родители поддерживают тебя в твоих творческих начинаниях?

– Конечно! У нас вся семья творческая. Папа Сабир Рустамович играет на гитаре. Мама Диляра Наильевна владеет фортепиано. Мой младший братишка Эмир, ему восемь лет, тоже играет на фортепиано, учится в музыкальной школе.

– Чем тебе запомнилась поездка в Санкт-Петербург?

– Во дворце князя Владимира меня наградили дипломом и ценным призом, я получил на память иллюстрированный каталог выставки, в который вошла и моя работа. На протяжении трёх дней у нас было много культурно-познавательных мероприятий, тематических мастер-классов с известными художниками. А ещё мы побывали на экскурсиях в Русском музее, Эрмитаже, кунсткамере. Всё было здорово!

– Ты хочешь стать профессиональным художником?

– Планирую связать своё будущее с творчеством. Занятия рисованием развивают душу, делают человека ценителем и знатоком изобразительного искусства. А для того, чтобы достоверно изображать ту или иную историческую эпоху, надо ещё и много знать. Так что отличная учёба в 31-й школе мне как будущему художнику только помогает.

– Твой педагог отзывается о тебе как о настойчивом, целеустремлённом парне, хорошем рисовальщике с тонким глазом и крепкой рукой. Он считает, что твои главные победы ещё впереди. А тебя вдохновляет твой нынешний успех?

– Скорее, обязывает идти дальше. Впереди у меня три года учёбы у Салавата Мансуровича. Есть к чему стремиться, есть чему учиться. Конечно, хочется добиваться успеха снова и снова. Но для этого нужно много и упорно работать. И я к этому готов.

Марина ВОРОНОВА