Что нужно знать о кадастровой стоимости

На актуальные вопросы отвечают специалисты Управления Росреестра и Минземимущества РБ

Кадастровая оценка объектов недвижимости затрагивает интересы каждого собственника имущества. Что она представляет собой, для чего введена, какова процедура ее пересмотра, и какие изменения в законодательстве произошли, нам рассказывают заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Ильшат Галимов и заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Ленара Дегтярева.

Для чего введена кадастровая оценка?

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ законодательством республики (закон РБ от 30 октября 2014 года № 142-з), с 1 января 2015 года налог на имущество физлиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Земельный налог, исходя из кадастровой стоимости, введен в 2005 году.

Ранее налог на имущество исчислялся от инвентаризационной стоимости недвижимости, которая, по мнению экспертов, далека от реальной рыночной цены (не учитывались месторасположение объекта, транспортная доступность, цены сделок с объектами недвижимости, цены спроса и предложения на объекты недвижимости и ряд других факторов). Таким образом, инвентаризационная стоимость складывалась только из затрат на строительные работы. И налог с владельца дорогой квартиры в центре города мог быть меньше, чем с хозяина дешевого жилья в новостройке на окраине.

Как проводится кадастровая оценка недвижимости в Башкортостане?

Понятие кадастровой стоимости определено в Федеральном стандарте оценки № 2, в котором указано следующее: «При определении кадастровой стоимости объекта определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки». Кадастровая оценка регулируется иными нормами, нежели процедуры определения рыночной стоимости объектов недвижимости. Кадастровая оценка так же, как и рыночная, должна учитывать условия и закономерности рынка недвижимости, но при этом не в состоянии учесть все индивидуальные особенности каждого объекта, подвергнутого оценке. При проведении кадастровой оценки оценщики не выезжают на место, не осматривают каждый объект, а проводят свою работу камерально, поскольку почти в каждом регионе есть миллионы объектов недвижимости — а это колоссальный объем работ.

В этой связи индивидуальные характеристики объекта не могут быть на 100% объективно учтены при массовой кадастровой оценке. В частности, если говорить о квартирах, то массовая кадастровая оценка не учитывает всех тех уникальных свойств, которые присущи данному жилью. Например, кадастровая стоимость квартиры без ремонта и квартиры с евроремонтом при прочих равных условиях будет одинаковой. Отсюда и возникают противоречия. То же самое относится и к земельным участкам — сложно оценить, например, их затопляемость, заболоченность и иные подобные факторы.

В первую очередь хотелось бы обратить особое внимание на то, что Росреестр не проводит определение кадастровой стоимости объектов недвижимости и не пересматривает ее. Этим занимаются заказчики (региональные и местные власти, они же и утверждают результаты) и исполнители оценочных работ по государственному контракту (независимые оценщики, которые выиграли тендер).

Так, в Башкортостане в 2014 году были проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском и в Туймазинском районе.

В 2015 году проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки остальных земель населенных пунктов РБ.

В 2016 году проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения РБ.

Актуализация кадастровой оценки в нашем регионе осуществляется каждые 3 года.

Где можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, почему она отличается от той, которая указывается в налоговых уведомлениях?

Кадастровую стоимость своего объекта недвижимости по кадастровому номеру вы можете найти на сайте Росреестра (rosreestr.ru), воспользовавшись сервисами «Сведения об объекте недвижимости онлайн», «Публичная кадастровая карта Росреестра». Рассчитать примерную сумму налога от этой стоимости можно, перейдя по ссылке на сайт налоговой службы (nalog.ru) в раздел «Налоговый калькулятор». Кадастровая стоимость, указанная в налоговых уведомлениях, отличается от той, которая содержится в информационных и справочных ресурсах Росреестра. В налоговых уведомлениях указывается только налоговая база, то есть кадастровая стоимость за минусом обязательных налоговых вычетов. Для жилых домов такой вычет составляет 50 кв. м, для квартир — 20 кв. м, для комнат — 10 которые налогом не облагаются.

Можно ли пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости?

Пересмотр кадастровой стоимости возможен как в судебном, так и во внесудебном порядке, причем внесудебный порядок — через Комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при Управлении Росреестра, как правило, обходится значительно дешевле. Необходимо будет уплатить лишь сумму, предусмотренную договором с независимым оценщиком, который может быть привлечен любым заинтересованным лицом к подготовке отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого, по мнению заявителя, является некорректной. Представление интересов в Комиссии — бесплатно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 ноября 2016 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».