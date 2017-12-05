Цветёт огнями ёлка

Поздравления от депутатов и главы ГО

В русский драмтеатр на традиционную депутатскую ёлку пригласили самых талантливых и усердных школьников Стерлитамака. Ребята увидели захватывающие приключения Маши (Юлия Шабаева), Саши (Артур Оборин) и Аркадия Паровозова (Артемий Зайцев).

Как обычно Снегурочка (Анна Храмова) ждала заблудившегося в лесу дедушку. Вместо него явились отчаянные шалуны Маша и Саша, стащившие у бедного Деда Мороза (Илья Павликовский) волшебный посох.

Мальчишки и девчонки, затаив дыхание, следили за развитием событий, одновременно разгадывая загадки и отвечая на каверзные вопросы Маши и Саши.

Снегурочка никак не могла унять юных проказников. Пришлось позвать знаменитого и непобедимого Аркадия Паровозова. Явление народу артиста Артемия Зайцева в полном обмундировании и шикарном плаще вызвало у публики искреннее восхищение. Он призвал Сашу и Машу к ответу. Но не на тех напал. Маша придумала новую каверзу: непослушные дети взяли да и заморозили волшебным посохом грозного, но справедливого Аркадия. Неизвестно, чем бы закончилась эта грустная история, но появился Дед Мороз и разрешил ситуацию. Маша и Саша повинились, обещали завязать с хулиганскими выходками. И началось веселье: герои новогоднего представления вместе с ребятами, которые пришли на ёлку, пустились в пляс – танцевали модный танец «Соку-соку, бачи-бачи, вира-вира». Играли в «Светофор», обнаружив замечательное знание правил уличного движения, зажгли новогоднюю ёлку и т.д. и т.п.

Поздравить ребят с наступающим Новым годом приехали депутаты ГО и глава администрации Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Почётные гости пожелали детям успехов, исполнения желаний и весёлого праздника.

– Хорошо учитесь, помогайте родителям и друг другу, любите своих близких. Ведь без любви мы ничего не сделаем и не достигнем, – сказал Владимир Иванович.

В заключение встречи лучшим из лучших вручили благодарственные письма. А затем все пошли в зрительный зал на премьеру новой чудесной сказки «Волшебные башмаки».

Евгения ДЬЯКОНОВА