Директор Курбатов и его разноцветная школа

Здесь уже полвека учат рисовать и понимать прекрасное

Становление и развитие художественного образования в нашем городе трудно себе представить без художественной школы, которая в конце ноября отметила своё 50-летие. Праздник получился ярким, нетривиальным и, конечно, разноцветным: наши художники – большие мастера по расцвечиванию мира и его преображению. Сегодня очевидно, что и само профессиональное изобразительное искусство в Стерлитамаке теснейшим образом связано со школой Курбатова – её основателя, опытнейшего педагога и бессменного руководителя. Фигура этого мастера так же масштабна, как и фигуры других художников-педагогов, стоявших у истоков этого уникального учебного заведения, одного из лучших в стране – Валерия Загубибатько и Надежды Ганиной, которую все в городе давно знают как Надежду Васильевну Курбатову, жену, коллегу и соратника знаменитого директора художки.

В разные годы в открытой в 1967 году художественной школе работали замечательные художники и не менее замечательные преподаватели – Владимир Мальцев, Александр Галковский, Валентина Кузнецова, Алимет Сафаралиев, Сергей Кочетков, Михаил Кузнецов, Сергей Лебедянцев, Алексей Гребнев, Александр Шиканов, Раис Хуснутдинов, Рафаэль Кираев, Наиль Вагапов, Андрей Набойщиков, Салават Махмутов, Марина Чистякова. За каждым из этих имён – целое мировоззрение, целая вселенная, целая плеяда талантливых учеников, сегодня продолжающих дело своих педагогов. И, разумеется, каждый учитель нашей художки – это творец, способный создавать произведения искусства, по-настоящему волнующие сердца и умы.

Кто может рассказать о художнике лучше и правдивее, чем его работы? И неважно, опытный это мастер или только делающий свои первые шаги в искусстве человек. Выставка работ учащихся художественной школы «Полвека в Стерлитамаке», которая будет работать в городской картинной галерее до прекрасное10 декабря, вместила в себя всё самое лучшее, что было создано учениками художки за пятьдесят лет её существования. Живопись, графика, батик, войлок, бумагопластика, керамика, резьба по дереву – от разнообразия техник голова идёт кругом. Добавьте сюда феерию цвета, и вы поймёте, как юбилейная экспозиция действует на эмоциональный фон зрителей. Работы не просто радуют глаз, они вселяют в тебя жизнерадостность, излучая удивительную энергию созидания, без которой не бывает настоящего искусства.

Художественная школа Стерлитамака – альма-матер не одного поколения художников, архитекторов, строителей, дизайнеров, сделавших славу нашего города. Многие из выпускников, получив специальное образование, вернулись в стены родной школы, чтобы воспитывать новое поколение.

Об этом на открытии выставки к юбилею школы говорил её директор В.А.Курбатов:

– Я горжусь своей школой. В ней отличные преподаватели, настоящие мастера своего дела. Сейчас в школе 34 педагога, а всего через наше учреждение прошло около сотни преподавателей. Наши талантливые выпускники – трудяги, профессионалы, патриоты и верные друзья школы.

У Курбатова и его единомышленников впереди много интересных проектов и новых творческих планов, в том числе и по расширению помещений художественной школы, которая остро нуждается в своём выставочном пространстве.

– Художественная школа города неоднократно меняла адреса, при этом прирастая оборудованием, в ней сформировался профессиональный педагогический коллектив, – отметил начальник отдела культуры администрации ГО З.С.Зиннатуллин. – Сегодня, когда потенциал помещений фактически исчерпан, город изыскивает дополнительные возможности для расширения площадей школы.

Тёплые слова любви и приязни, обращённые к художественной школе и её сотрудникам, были сказаны Г.И.Кочетковой и Ю.Н.Григорьевым, А.Р.Асфандияровой и О.И.Вороновой, Р.Р.Кадыровым и Л.В.Ахметовой, а также многими другими гостями и участниками праздника.

Отдельный стенд на выставке посвящён, пожалуй, самому яркому и самобытному проекту школы – международному первоапрельскому конкурсу детского юмористического рисунка «Котовасия». Этот конкурс объединяет тысячи юных художников из десятков зарубежных и сотен российских городов, неизменно превращаясь в настоящий триумф детского творчества. «Котовасия» уже стала своеобразной визитной карточкой Стерлитамака культурного. Как, впрочем, и сама художественная школа.

Именно из художки выросла вся система художественного образования в Стерлитамаке – колледж дизайна, филиал Ижевского университета. Выпускники этих учебных заведений известны не только в городе и республике, но и в России, а также за её пределами. Подросли и новые энергичные педагоги, и новые интересные художники – Ольга и Елена Литвиненко, Гузель Мухамедьярова, Екатерина Урывская, Анастасия Николаева, Гульнара Утякаева, Рамиль Нагаев. Кстати, Рамилю Нагаеву повезло – в день 50-летия родной школы, которую он когда-то окончил и в которой с 1993 года успешно преподаёт, ему тоже исполнилось 50 лет. Такое вот неслучайное счастливое совпадение.

На юбилее было много поздравлений, подарков, награждений. Но, пожалуй, самый лучший подарок художка сделала себе сама, выпустив уникальную книгу «Полвека в Стерлитамаке». Это великолепное издание вобрало в себя рецензии, воспоминания, статьи, очерки, репортажи, фотографии, беспристрастно рассказывающие об истории художественной школы, её учениках, педагогах, славных полувековых традициях и значимых для города культурных проектах. Большую часть книги занимают репродукции работ учащихся школы – в них не только ощущается дух времени, но и виден весь спектр стилей и направлений в методике преподавания. Словом, эта книга – надёжный проводник в мир уникального образовательного учреждения нашего города, которое и сегодня объединяет вокруг себя всех, кому небезразлична художественная жизнь Стерлитамака.



Марина ВОРОНОВА