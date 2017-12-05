Двойной праздник

Лучшим ученикам города вручили паспорта

Прошедший праздник – День Конституции Российской Федерации – был для Натальи Тагировой и её сына особенным – Богдану вручили главный документ.

Торжественное мероприятие прошло в администрации города. Те, кто отличился в учёбе и спорте, общественной жизни, получили паспорта из рук главы администрации города Владимира Куликова.

– Раньше паспорт получали в 16-летнем возрасте, – сказал Владимир Иванович. – Но годы идут, жизнь меняется, и законодательство тоже. Вы стали взрослее, самостоятельнее. За вами – будущее страны. Паспорт – основной документ, который надо беречь, дорожить им.

Полковник внутренней службы МВД Андрей Болтнев подчеркнул: «Вы стали полноправными гражданами страны, при этом наделяетесь не только правами, но и обязанностями. Одна из них – чтить Конституцию РФ».

После официальной части – совместное фото с главой администрации. Без сомнения, этот снимок будет напоминать ребятам о важном событии в жизни.

– Я уж точно запомню этот день на всю жизнь, – признался Богдан. Он – ученик гимназии № 5, призёр олимпиад, занимается спортом и учится в музыкальной школе. Богдан мечтает стать хирургом или офтальмологом.

С будущей профессией уже определился и Раиль Мустафин из той же гимназии № 5. На торжество он пришёл вместе с мамой Лианой.

– Я рада, наверное, больше, чем мой сын, – улыбается она. – Он стал взрослым, 18 ноября исполнилось 14 лет, кстати, дни рождения у нас совпадают. Такой подарок на всю жизнь! Раиль уже много лет занимается в народном хореографическом театре-студии «Солнышко». Но будущее с танцами не связывает, хочет посвятить себя точным наукам. Вечером соберёмся за праздничным столом, придут бабушки, дедушки. Для нас сегодня – праздник!

Альбина РАХИМОВА