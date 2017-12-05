Единство многообразия

Художники юга РБ в 20-й раз выставились вместе

Стерлитамакская картинная галерея на днях вновь распахнула свои двери для ежегодной отчётной выставки работ членов творческого объединения «Ассоциация художников юга РБ», созданного под эгидой РО ВТОО «Союз художников России» более двадцати лет назад. Объединение, сблизившее участников художественного процесса, живущих и работающих в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау и других населённых пунктах юга республики, за два десятилетия стала чем-то большим, чем просто творческий союз.

– Объединение, созданное по инициативе недавно ушедшего от нас известного башкирского графика Камиля Губайдуллина, ежегодно проводит в нашей галерее свои выставки как конкурсные, – рассказывает директор картинной галереи Лилия Ахметова. – Во многом благодаря этому галерея стала для художников юга своеобразным очагом, центром художественной жизни не только нашего города, но и всего южного региона.

–Постоянное участие художников в ежегодном конкурсе – это и профессиональное партнёрство, и человеческое общение, и возможность отслеживать процессы, происходящие в творчестве того или иного автора, – считает председатель жюри нынешнего конкурса-выставки Владимир Курбатов. – Это стимулирует художников, побуждает их развиваться, двигаться дальше. На выставке представлено много интересных работ, которые ранее не выставлялись. Тон задают маститые авторы из Стерлитамака и Ишимбая – Алексей Гребнев, Сергей Лебедянцев, Геннадий Немчинов, Рафаэль Кадыров, Ольга Литвиненко, Надежда Курбатова. Особенно хочется отметить работоспособность и готовность к эксперименту нашей талантливой акварелистки и педагога Ольги Литвиненко. На выставке представлены сразу несколько её работ, выполненных в разных техниках. Это офорты, акварели, композиции из войлока. И всё это – на высоком профессиональном уровне.

Кстати, акварели Ольги Литвиненко были удостоены первого места за приверженность автора к технике традиционной российской акварели. Работы «На берегу Иртыша. Ханты-Мансийск», «Лодки. Ханты-Мансийский округ», «На берегу Оби. Нефтеюганск», «Зима» настраивают душу на лирический лад, и в то же время в них чувствуются сила и мощь непокорённой человеком природы.

Ещё один победитель, на этот раз в номинации «Графика», – ишимбайский художник Геннадий Немчинов. Его работы «Берега» и «Странник» вызывают желание пофилософствовать о смысле жизни, о месте человека в мире, полном страданий и одиночества. Странник – любимый образ художника. В представленной на выставке работе за плечами у странствующего человека – сети, в которые и попадают те, кто не привык задумываться над тем, зачем он живёт. Герой полотна «Берега» – воплощённое одиночество и предельная беззащитность. Стоящий у причала обнажённый по пояс путник и прибившаяся к нему собака окружены пустотой, символизирующей равнодушие мира.

Обладатель первого места в номинации «Живопись» Исмагил Газизуллин из Ишимбая представил на выставке два мощных полотна, где безраздельно властвуют цвет и движение. Работы «Ожидание» и «Несение креста» написаны в схожей манере, но рождают разные ассоциации. В первом случае – это вера в смену обстоятельств и состояний, во втором – смирение, но отнюдь не безнадёжность.

Ещё одно первое место в номинации «Живопись» жюри присудило нашему земляку Сергею Лебедянцеву за триптих «Ставни». Эта серия работ – о закрытости человека, о его готовности либо неготовности вести диалог с миром. Прочитывается здесь и крестьянская тема: человек уходит от земли, от своих корней, и это делает его более замкнутым и одиноким. Цивилизация минимизирует наше общение друг с другом – тема, достойная художественного осмысления.

Дебют молодых художниц и преподавателей ДХШ Стерлитамака Юлии Фроловой, Аниты Виляновой и Розы Зайнутдиновой оказался более чем удачным. Их коллективная работа – войлочное панно «Подводный мир» – была удостоена первого места в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Рыбы, осьминоги, морские звёзды, водоросли, кораллы – всё это выполнено в абстрактной, стилизованной манере, что позволяет зрителю додумывать картинку, проявляя собственную фантазию.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 декабря 2017 года)

Марина ВОРОНОВА