Город должен знать своих героев

В Стерлитамаке чтят погибших земляков

Первый день зимы – ещё не снежный, но колюче-холодный. На входе в Парк Победы меня обгоняют крепкие парни в камуфляже с цветами в руках. Люди, идущие группами и поодиночке, сворачивают к стеле воинам-интернационалистам, напротив которой уже выстроились в почётном карауле кадеты. По традиции, 1 декабря в Стерлитамаке вспоминали ребят, погибших в Чечне и других локальных конфликтах.

– Дорогие участники боевых действий, родственники бойцов, школьники и студенты, – обратился к горожанам председатель союза участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» Александр Подобный. – Вот уже 20 лет мы собираемся здесь: почтить память наших солдат, выразить дань уважения их родителям. Подрастающее поколение должно знать своих героев.

Здоровья, сил и мирного будущего пожелал председатель республиканского союза ветеранов Афганистана Сергей Пахомов. Военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Евгений Кутузов адресовал слова благодарности родителям, воспитавшим патриотов России.

– Когда в 1996 году наши молодые десантники вернулись домой из Чечни, они выглядели слегка потерянными, – рассказал глава администрации города Владимир Куликов. – Это были одни из первых горожан, участвовавших в боевых действиях на Северном Кавказе. Мы решили им помочь наладить мирную жизнь. К делу подключились ветераны Афганистана, в результате был создан один из первых в России союз воинов, служивших в Чеченской Республике. А в 97-м был впервые организован митинг памяти.

Дмитрий Бурденко погиб в Южной Осетии в августе 2008 года. От имени матерей солдат, не вернувшихся из горячих точек, на митинге выступила мама Дмитрия, Рита Лазаревна Бурденко.

– Огромное спасибо администрации города, руководству «Набата», людям, не забывающим нас и наших сыновей, – произнесла Рита Лазаревна, едва сдерживаясь от слёз. – Мне до сих пор кажется: сейчас откроется дверь, зайдут наши пацаны, поздороваются с нами… Желаю всем чистого неба, здоровья, долгих лет жизни. А молодому поколению – любить своих отцов и матерей, пока они рядом с вами!

После возложения цветов к стеле, родственники погибших солдат и ветераны боевых действий могли проехать на кладбища. Для поездки им предоставили автобус. Александр Подобный особо попросил отметить коллектив многопрофильного колледжа (директор Антонина Усевич), на территории которого уже много лет 1 декабря тепло принимают участников «Набата». А студенты колледжа готовят для них литературно-музыкальные композиции на патриотические темы. Так было и в этот раз.

Владимир ПАРФИРОВ

Тишина воцарилась в минуту молчания. Редкие снежинки падали из тёмной пропасти неба и таяли на лицах и непокрытых макушках граждан, скорбящих по ушедшим сыновьям, коллегам, друзьям.