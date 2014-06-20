«Иногда жизнь так хочется выпрямить…»

Не все мы приходим в этот мир здоровыми и полными сил. Но это не значит, что человеку с особенностями не о чем мечтать и не к чему стремиться. Важно только, кто оказывается рядом, когда речь заходит о выборе жизненного пути.

Вадиму Волкову – девятнадцать. Он слеп от рождения. Отсутствие зрения не стало для него фатальной трагедией благодаря главному человеку в его жизни – маме. Это она сумела найти для своего сына занятие, ради которого он каждое утро просыпается с надеждой.

– Когда выяснилось, что мой мальчик родился незрячим, я долго не могла с этим смириться, – вспоминает Альфия. – Ездили по врачам, по больницам. Ребёнку обещали вернуть зрение, но ничего не вышло.

В детский сад Вадим не ходил. В восьмилетнем возрасте поехал в специализированную школу-интернат в Уфу. Мама поехала вместе с сыном. Оставила хорошую работу, налаженный быт, чтобы всегда быть рядом. Отец Вадима, которого слепота сына выбила из колеи, к тому времени жил отдельно.

– Рассчитывать приходилось только на себя, – рассказывает мама Вадима. – А ещё нам здорово помогали мои родные – мама, папа, сестра. Без их поддержки нам пришлось бы туго.

В Уфе Альфия устроилась в «Матрицу» администратором, сняла жильё, чтобы все десять лет, что Вадим прожил в интернате, быть рядом с сыном. И, конечно, по мере его взросления она всё чаще задумывалась о его будущем:

– После десятого класса Вадим пробовал поступить в колледж на массажиста, но не прошёл по конкурсу. Мы вернулись в Стерлитамак. В соцсетях я нашла группу благотворительного фонда «Мать и Дитя». Позвонила, узнала, что там для ребят с ограниченными возможностями здоровья работает студия «Ветер перемен». И наша жизнь стала меняться.

На самом деле, их жизнь изменилась гораздо раньше, когда в жизни Альфии появился любимый мужчина. В 2011 году Альфия и Данис поженились. Второй брак для женщины оказался счастливым. Данис с пониманием относится к тому, что Вадиму постоянно требуются внимание и поддержка мамы.

– Мы сразу нашли общий язык с дядей Данисом, – признаётся Вадим. – Он добрый и справедливый. Он наш кормилец. Мама всё своё время отдаёт мне и моему братишке.

Младшего брата Вадима зовут Аскаром, ему четыре года. Он тоже всегда готов помочь Вадиму, так его воспитали.

Занятия в студии «Ветер перемен» открыли для Вадима мир музыки и пения:

– Сначала я ходил в хор, потом на вокал. Научился не только управлять своим голосом, но и нашёл в студии новых друзей. Мы до сих пор общаемся, радуемся успехам друг друга.

Первый раз Вадим вышел на сцену в вокальном конкурсе в 2010 году. Затем были городские праздничные концерты, съёмки в социальном клипе, в котором руководитель фонда «Мать и Дитя» Тимур Кунаккузин предложил Вадиму главную роль.

– Вадим, а какую песню ты поёшь в этом клипе?

– Там есть такие слова: «А вот он – я, настал мой час, настал мой день. И воля моя в полный рост стоять, в полный голос петь…». В Москве этот клип был удостоен третьего места.

Когда Вадим начал усиленно заниматься пением, мама стала водить его на занятия в студию природного вокала «Соло», к педагогу Полине Просвировой. К тому времени у Вадима уже были свои победы и достижения. Он стал лауреатом третьей степени фестиваля «На крыльях мечты», успешно выступал на вокальном конкурсе в Самаре «Волга в сердце впадает моё». В ноябре молодой человек участвовал в этом конкурсе в третий раз. Он пел песни «Ангел надежды» и «Идеальный мир». В одной из них есть строчка: «Иногда жизнь так хочется выпрямить…». Когда на сцене стоит исполнитель с биографией, то и тексты песен воспринимаются по-другому. Я говорю об этом маме Вадима.

– Да, над репертуаром мы с Вадимом работаем всерьёз, – соглашается со мной Альфия. – Не хочется чего-то случайного, проходного. Исполнять надо то, что тебя действительно волнует. Тогда и зритель в зале не останется равнодушным.

Музыка изменила жизнь Вадима, сделала её более яркой и насыщенной. Она расширила его горизонты, подарила новые встречи и новых друзей.

– У сына есть своя группа поддержки на концертах, – улыбается Альфия. – Это ребята из студии «Ветер перемен» и их родители. Мы дружим, часто собираемся вместе, в прошлом году ездили в аквапарк, бываем на природе.

У Вадима есть подруга Лиля, она колясочница. Лиля не пропускает ни одного концерта с участием Вадима и всегда искренне поддерживает его. Маме Лили Разиле приходится непросто – она одна воспитывает троих детей, работая сразу в трёх местах. Но у всех её дочерей добрые сердца. А Лиля, по словам Альфии, ещё и очень талантливая девочка – она вяжет, вышивает, пишет стихи.

Благодарны в семье Вадима и Юрию Викторовичу Панчишину, который обучил юношу работе с компьютером.

– Я очень рада, что мой ребёнок занят любимым делом, что у него это получается, – говорит мама Вадима. – Я сама в детстве мечтала заниматься музыкой, но не пришлось. А сын сделал мою мечту реальностью. Быть востребованным – это величайший стимул для наших детей. И мы будем двигаться дальше, ставить перед собой новые цели.

Кстати, у маленького Аскара тоже есть голос и слух. Но пока он очарован успехами Вадима:

– Это мой брат, он так красиво поёт! Он – молодец!

Марина ВОРОНОВА