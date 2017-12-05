Инженеры-офицеры

Как получить двойную профессию?

В актовом зале школы № 4 собрались стерлитамакские старшеклассники, озадаченные вопросом: «Кем быть?». Они внимательно слушали выступления подполковников запаса: доцента военной кафедры УГАТУ А.А.Силуянова, старшего преподавателя, доцента учебного военного центра (УВЦ) УГАТУ А.В.Черненко и студентки военной кафедры Екатерины Лунеговой, курсанта УВЦ Артура Файзуллина, которые приехали в наш город по приглашению директора школы Р.Р.Зиннатуллиной.

Узнав об истории вуза, правилах приёма и т.п., ребята захотели услышать о некоторых подробностях. Первым на их вопросы ответил Андрей Александрович Силуянов.

– Правда, что УГАТУ готовит кадровых офицеров?

– В нашей республике только УГАТУ ведёт подготовку кадровых офицеров, а также офицеров, сержантов и солдат запаса. В университете есть соответствующая база. В состав института военно-технического образования входят военная кафедра, учебный военный центр и лабораторно-испытательный комплекс (ЛИК) на площадке «Аэропорт». С 1944 года военная кафедра университета подготовила более 18 тысяч офицеров запаса для Вооружённых Сил. Обучение на военной кафедре проходит параллельно с основной образовательной программой. Занятия ведутся по методу «Военного дня» один раз в неделю.



– В чём преимущества такого образования?

– Открываются дополнительные перспективы. Во-первых, вас не призовут в армию. Общежитие гарантировано. Во-вторых, сэкономите время. В-третьих, с 2014 года УГАТУ ведёт подготовку солдат и сержантов запаса по трём военно-учётным специальностям. Теоретическая программа подготовки солдат запаса рассчитана на 1,5 года, а сержантов запаса – на 2. После освоения теоретического курса студенты проходят военные сборы в воинских частях Министерства обороны РФ. По окончании вуза они зачисляются в запас с присвоением воинского звания рядовой или сержант.

Выпускников вуза, которые получили дополнительную специальность и прошли итоговую аттестацию по военной подготовке, зачисляют в запас с присвоением воинского звания лейтенант.

О том, как учатся девушки на военной кафедре, рассказывает студентка Катя Лунегова:

– В 2014 году я поступила на факультет информатики и робототехники. А потом решила учиться и на военной кафедре. Думаю, получу сразу две специальности – гражданскую и военную. С работой проблем не возникнет. Устраивало и то, что у меня будут классные возможности: захочу – выберу гражданскую профессию, захочу – пойду служить в армию, МВД, ФСБ. Привлекали и социальные гарантии: зарплата, квартира, отпуск. Ещё мне нравится расширять кругозор, поэтому часто участвую в специальных научно-практических конференциях. В моём взводе – шесть девушек. Все мы собираемся продолжать службу.



– То есть заключить контракт?

– Да.



– Замуж-то вы собираетесь?

– Почему бы и нет? Но пойду только за военного!

Тех, кому показалось, что военный учебный центр – это нечто похожее на военную кафедру, разубедил подполковник Александр Владимирович Черненко:

– УВЦ – совсем другая структура. Изначально ребята набираются по отдельному плану и абсолютно отдельному конкурсу, где главную роль играет физическая подготовка. Это практически военное училище на базе гражданского вуза.

– Девушки тоже могут поступить в УВЦ?

– Девушек мы не берём.

– Какие специальности можно получить в центре?

– УВЦ осуществляет целевую подготовку кадровых офицеров из числа студентов, обучающихся по четырём военно-учётным специальностям для Воздушно-космических сил страны. В учебном процессе подготовки военных инженеров используется лабораторно-испытательный комплекс «Аэропорт» УГАТУ. В нём находятся лучшие образцы современной авиационной техники, в том числе знаменитые во всём мире истребители – Су-27 и МиГ-29. Об условиях учёбы и преимуществах расскажет наш курсант Артур Файзуллин:

– Я специалист по авиационному оборудованию. На целевую подготовку в УВЦ поступил по отдельному конкурсу. Заключил договор с Министерством обороны с условием прослужить в армии три года.



– Расскажите подробнее о преимуществах, которые вы получаете.

– Считайте. Я приобретаю бесплатное высшее образование по выбранной гражданской и военной специальностям. А также мне полагается дополнительная ежемесячная стипендия (150 проц.) установленного законом размера академической стипендии на первом курсе и 300-400 проц. – на последующих курсах, единовременная денежная компенсация на приобретение обмундирования. После окончания вуза мне присвоят первое офицерское звание – лейтенант. Меня ожидают гарантированное трудоустройство (прохождение военной службы по специальности), жильё и отличная зарплата.

Евгения ДЬЯКОНОВА