Искусство жить без суеты

В библиотеке искусств открылась персональная выставка фотохудожника Тамары Андреевой, творчество которой хорошо известно не только в городе и республике, но и далеко за их пределами. Лауреат множества региональных, всероссийских и международных конкурсов, фотокорреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамара Андреева продолжает активно работать, радуя почитателей своего таланта новыми проектами.

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В 2016 году Т.Андреева участвовала в конкурсе грантов Союза фотохудожников России, проходившем под эгидой Министерства культуры РФ. И вошла в число 125 авторов, получивших министерские стипендии. Итогом длительной работы мастера в рамках этого проекта стала фотовыставка «Жизнь без суеты».

Умение вызывать у зрителей целый комплекс эмоциональных впечатлений, ассоциаций – отличительная черта фотохудожника Тамары Андреевой. Не буду раздавать Тамаре громких комплиментов, в которых она давно не нуждается, скажу лишь, что все работы, представленные на выставке, действительно интересны. Они поражают внутренней свободой, эмоциональностью и философской глубиной.

– Это образ российской деревни, выраженный через портреты её жителей, – объясняет автор. – Я снимала всё это в Архангельской области и Башкирии. Наши истоки – из деревни. Там и сегодня в большей степени в людях сохраняются мудрость, человечность, искренность, доверчивое отношение к окружающим. Мои герои – женщины, старики, дети – не стараются позировать, не бегут прихорашиваться перед зеркалом, они непосредственные, в чём-то даже наивные, но всегда готовые к общению. Я люблю снимать простых людей, люблю снимать деревню. В этой непричёсанности и открытости – правда жизни, жизни без пафоса и суеты.

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На выставке представлены 44 чёрно-белые фотографии: мальчик с козой, детвора на самодельных качелях, растягивающий меха гармошки дедуля в тюбетейке, задумавшаяся о чём-то своём старушка…

Всё это – и белые гуси, и старые колёса, и бредущие по лугу лошади, и фактурные лица бабушек – мило и близко сердцу фотохудожника Андреевой. Она и сама сторонник жизни без суеты. Об этом говорили на церемонии открытия выставки её друзья, коллеги и почитатели Сергей Крамсков, Тимур Хуснутдинов, Татьяна Морозова, Галина Первушина.

Чёрно-белая фотография не случайно выбрана автором для этого проекта. В этой технике цвет не забирает на себя стопроцентного внимания зрителей, не отвлекает их от сути. В чёрно-белых снимках хорошо видны каждая изюминка, каждая находка фотографа.

– Чёрно-белым фотографиям веришь больше, чем цветным, – считает сама Тамара. – А что может быть для фотографа ценнее, чем доверие зрителя?

Андреева безукоризненно владеет искусством фотопортрета. А ещё она умеет, снимая самые простые, кажущиеся обыденными вещи, подчинять их законам композиции, внутреннему ритму. Она воспринимает действительность полно, не лакируя и не приукрашивая её. Тамарины снимки поразительно точно передают определённое состояние человеческой души. Вот две бабушки и дедушка на завалинке. Он добродушно смеётся, как бы приглашая всех последовать его примеру. Одна из его соседок по завалинке смотрит немного отстранённо, словно мыслями она далеко-далеко отсюда. У второй бабушки выражение лица настороженное и немного подозрительное. И у каждого героя снимка свой взгляд, свой нрав, свой характер.

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Как верно подметила многолетняя коллега Тамары Андреевой по «Стерлитамакскому рабочему» журналист Татьяна Морозова, для того, чтобы стать героем Тамариных фотографий, надо пожить. И пожить хорошо, по-доброму, с распахнутым навстречу миру и людям сердцем. Высветить душу человека под силу далеко не каждому фотографу. Нашей Тамаре это удаётся. В этом её секрет, её тайна, её удивительное волшебство.

Марина ВОРОНОВА


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Автор: (26 Дек 2017). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Отдых, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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