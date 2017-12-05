Искусство жить без суеты

В библиотеке искусств открылась персональная выставка фотохудожника Тамары Андреевой, творчество которой хорошо известно не только в городе и республике, но и далеко за их пределами. Лауреат множества региональных, всероссийских и международных конкурсов, фотокорреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамара Андреева продолжает активно работать, радуя почитателей своего таланта новыми проектами.

В 2016 году Т.Андреева участвовала в конкурсе грантов Союза фотохудожников России, проходившем под эгидой Министерства культуры РФ. И вошла в число 125 авторов, получивших министерские стипендии. Итогом длительной работы мастера в рамках этого проекта стала фотовыставка «Жизнь без суеты».

Умение вызывать у зрителей целый комплекс эмоциональных впечатлений, ассоциаций – отличительная черта фотохудожника Тамары Андреевой. Не буду раздавать Тамаре громких комплиментов, в которых она давно не нуждается, скажу лишь, что все работы, представленные на выставке, действительно интересны. Они поражают внутренней свободой, эмоциональностью и философской глубиной.

– Это образ российской деревни, выраженный через портреты её жителей, – объясняет автор. – Я снимала всё это в Архангельской области и Башкирии. Наши истоки – из деревни. Там и сегодня в большей степени в людях сохраняются мудрость, человечность, искренность, доверчивое отношение к окружающим. Мои герои – женщины, старики, дети – не стараются позировать, не бегут прихорашиваться перед зеркалом, они непосредственные, в чём-то даже наивные, но всегда готовые к общению. Я люблю снимать простых людей, люблю снимать деревню. В этой непричёсанности и открытости – правда жизни, жизни без пафоса и суеты.

На выставке представлены 44 чёрно-белые фотографии: мальчик с козой, детвора на самодельных качелях, растягивающий меха гармошки дедуля в тюбетейке, задумавшаяся о чём-то своём старушка…

Всё это – и белые гуси, и старые колёса, и бредущие по лугу лошади, и фактурные лица бабушек – мило и близко сердцу фотохудожника Андреевой. Она и сама сторонник жизни без суеты. Об этом говорили на церемонии открытия выставки её друзья, коллеги и почитатели Сергей Крамсков, Тимур Хуснутдинов, Татьяна Морозова, Галина Первушина.

Чёрно-белая фотография не случайно выбрана автором для этого проекта. В этой технике цвет не забирает на себя стопроцентного внимания зрителей, не отвлекает их от сути. В чёрно-белых снимках хорошо видны каждая изюминка, каждая находка фотографа.

– Чёрно-белым фотографиям веришь больше, чем цветным, – считает сама Тамара. – А что может быть для фотографа ценнее, чем доверие зрителя?

Андреева безукоризненно владеет искусством фотопортрета. А ещё она умеет, снимая самые простые, кажущиеся обыденными вещи, подчинять их законам композиции, внутреннему ритму. Она воспринимает действительность полно, не лакируя и не приукрашивая её. Тамарины снимки поразительно точно передают определённое состояние человеческой души. Вот две бабушки и дедушка на завалинке. Он добродушно смеётся, как бы приглашая всех последовать его примеру. Одна из его соседок по завалинке смотрит немного отстранённо, словно мыслями она далеко-далеко отсюда. У второй бабушки выражение лица настороженное и немного подозрительное. И у каждого героя снимка свой взгляд, свой нрав, свой характер.

Как верно подметила многолетняя коллега Тамары Андреевой по «Стерлитамакскому рабочему» журналист Татьяна Морозова, для того, чтобы стать героем Тамариных фотографий, надо пожить. И пожить хорошо, по-доброму, с распахнутым навстречу миру и людям сердцем. Высветить душу человека под силу далеко не каждому фотографу. Нашей Тамаре это удаётся. В этом её секрет, её тайна, её удивительное волшебство.

Марина ВОРОНОВА