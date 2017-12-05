К новогоднему столу

В субботу прошла первая из традиционных предновогодних ярмарок. Зима без снега – как-то некомфортно. Но праздники, конечно, никто не отменит.

С утра довольно морозно, однако на ярмарочной площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» людно. Троллейбусы идут со знакомыми табличками – «На ярмарку», даже 17-й маршрут не сворачивает сразу к улице Артёма, а делает внеплановую «петлю». Народ кучно высыпает из салонов общественного транспорта, и покупателей встречает непременная «медовая улица». Исподтишка, сквозь ресницы перистых облаков, на ярмарочную толчею поглядывает солнышко.

Впрочем, ни продавцов, ни покупателей не смущают климатические казусы; к полудню торговля идёт вовсю. Здесь есть всё, что душе угодно: гуси, индейки, утки, индоутки, куры, кролики, мясо и субпродукты, рыба свежая и мороженая, солёная, разные деликатесы.

Цены? Не дороже, чем год назад. Гуси – от 270 до 400 рублей за килограмм, в зависимости от упитанности; индоутки – по 300, утки – от 220, куры – 180 рублей за кг; кролики – по 300 рублей за кг; потрошки (вспомните капитана Жеглова) – 160 рублей. Много рыбы: например, судак – 250, сиг – 200, щука – 150 рублей за кг, а селёдка – 120. Причём каждый продавец согласен уступить, если берёте его товар.

Никто с пустыми руками, я заметил, назад не уходит, самый ходовой товар – гуси. На пороге – самый, пожалуй, яркий и радостный праздник, отмечать который, несмотря ни на какие кризисы, мы привыкли со всей широтой души!

Олег ПЕРШИН