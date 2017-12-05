Карма, доверие и велосипеды

Проехать по диагонали почти всю страну – и полюбить её ещё больше

Это было самое необычное и смелое свадебное путешествие из всех, какие только можно вообразить. Наша талантливая коллега, тележурналист Дарья Дьяконова с мужем Михаилом отправились на велосипедах по маршруту Мурманск – Владивосток: 7000 километров преодолели, крутя педали, ещё 4000 – автостопом. Побывали на Соловецких островах, острове Ольхон и в Тофаларии. Благодаря всемогущему интернету эти полгода мы путешествовали вместе с ними: в группе «ВКонтакте» читали Дашины посты и смотрели дорожные фото. Супруги вернулись, и мы говорим с ними о том, каково это – доверять миру, опрокидывать стереотипы и делать собственные открытия.

– Даша, как появилась идея такого необычного свадебного путешествия?

– Миша – затейник всего приключения, маршрута в частности. Мы хотели лучше узнать страну, в которой живём. Узнать самим, а не из интернета и телевизора. Совершить масштабное путешествие мы планировали около года, и оно удачно вписалось в продолжение свадьбы. Обычно после женитьбы люди отправляются куда-то, прочь из города. Так что у нас был весомый повод, которым можно было объяснить родным и близким столь длительное отсутствие новоиспечённой семьи.

– Почему ехали именно на велосипедах?

– В детстве летом я каталась на велике с утра до ночи. Мне было 13, когда родители, опасаясь за мою жизнь, запретили кататься и увезли в гараж двухколёсный транспорт. Вновь на велосипед я села около двух лет назад. И тогда мы с Мишей пустились в наше первое велопутешествие – вдоль побережья по Крымскому полуострову. Видимо, если ребёнку категорично что-то запрещать, то он может помешаться на этом даже спустя годы. На нашем теперешнем маршруте Миша, естественно, был главным веломастером. К счастью, велосипеды не капризничали, серьёзных поломок на трассе было немного. Зато велосипедные камеры прокалывались регулярно, это останавливало в дороге, доставляло немало хлопот. В шутку мы решили, что частые проколы – наша карма.

– Вы со своими велосипедами во время путешествия были абсолютно беззащитны – одни, далеко от дома, с неустроенным бытом… Неужели ваше доверие к миру настолько велико?

Даша:

– Ни к чему превращаться в чеховского «человека в футляре». Люди зачастую приучены своей средой бояться всего на свете. Никто не гарантирует вам абсолютную безопасность ни в городе, ни за его пределами. Кстати, нам следует пересмотреть отношение россиян друг к другу. Порядочность, сопереживание, взаимовыручка – те качества наших сограждан, которые всегда помогали нам в пути. Мы пережили за эти полгода впятеро больше событий, нежели в своём городе, – мы получили то, что хотели.

Михаил:

– В России почти в каждом городе есть велосипедное сообщество, готовое помочь в любой ситуации. На трассе мы тоже не оставались без внимания и поддержки автовладельцев.

– Каким вам открылся мир, какой вы увидели нашу страну? Каковы, по-вашему, болевые точки и потенциал нашей Родины и её жителей?

Даша:

– Наши наблюдения начались с Заполярья. По-моему, чем суровее условия жизни, тем люди отзывчивее. Морозную погоду смягчает настрой людей: их открытость, гостеприимство. Они скорее придут на помощь и выручат охотнее, чем те, чья жизнь преисполнена благополучия. Конечно, это не означает, что вокруг лишь чёрные или белые краски.

Михаил:

– Кроме того, нам так или иначе пришлось оценить состояние дорог, поскольку колесили по федеральной трассе ежедневно. Так вот, по нашей оценке, одна из лучших трасс – «КОЛА». Это дорога от Мурманска до Санкт-Петербурга, она почти идеальна. Чувствуется, что за её состоянием тщательно следят. Впрочем, движение там не столь интенсивное по сравнению с центральной частью России. Самые отвратительные дороги – в Чувашии, где и произошло наше единственное ДТП за весь маршрут. Заставила понервничать и трасса от Воткинска до Перми. Мы слышали одни и те же жалобы – о захиревшем производстве и неразумных приоритетах развития городов. Люди сетуют на закрывающиеся заводы, которые прежде производили необходимую стране технику и другие товары. Многие наши соотечественники недоумевают: откуда берётся изобилие торговых центров и кому они нужны в таком количестве? А вот в Питере и Москве, судя по рассказам их жителей, такими вопросами не задаются.

– Путешествия меняют людей. Как изменились вы?

Даша:

– Мы многое увидели, испытали и поняли. Обрели немало друзей и хороших знакомых. Но не обошлось и без печальных событий, хотя из всех напряжённых ситуаций мы находили выход. Конечно, самый остросюжетный путь пролегал через Чувашию, где меня сбил автомобиль. ДТП заставило поволноваться и нас, и родных, и подписчиков, которые следили за нашим путешествием. Виновником оказался водитель. Со второстепенки он поворачивал на главную дорогу и, в отличие от других участников дорожного движения, не заметил меня. К счастью, водитель был за рулём легкового автомобиля, а не фуры. После удара я перелетела через машину. Осталась жива, ничего не поломала, кроме велосипеда (транспорту тогда потребовалась серьёзная починка), правда, синяки заживали очень долго. Парень за рулём оказался порядочным, погрузил сломанный велик и нас, довёз до ближайшего крупного города – Казани. Это был серьёзный день. Можно ли застраховаться от такого? Только если вы воздерживаетесь от выхода из собственной квартиры. Но о безопасности и сохранности своих жизней стоило лишний раз подумать. С тех пор мы ехали только впритык друг к другу, Миша подстраивался под мою скорость. И в любом случае отдавали преимущество автомобилю.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 декабря 2017 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА