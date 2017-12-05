Кикбоксинг

Два дня в спортивном клубе «Эльдорадо» (ЦВР «Надежда») проходил Республиканский турнир по кикбоксингу «Мой первый бой». В нём участвовали 122 юных спортсмена от 10 до 14 лет из Стерлитамака, Уфы, Ишимбая, Кумертау. Первое общекомандное место заняли хозяева – команда спортклуба «Эльдорадо», второе и третье места – у уфимских команд «Рекорд» и «Рамазан».

В личном первенстве победу в своих категориях праздновали воспитанники заслуженного тренера России Р.Р.Ишмуратова и тренера О.Р.Абдрахманова из «Эльдорадо» – Вадим Ишмуратов, Максим Абдрахманов, Илья Файзуллин, Умар Зайнуллин, Рамазан Галиакберов, Захар Минцев, Макар Царёв и Влада Дорофеева.