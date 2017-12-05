Контроль за исчислением налога на имущество организаций

Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан в рамках камеральной налоговой проверки налоговых деклараций (расчётов) по налогу на имущество организаций по выявленным нарушениям в адрес налогоплательщиков направлены требования о представлении пояснений или уточненных налоговых деклараций (расчетов).

По результатам проведённых мероприятий налогового контроля по 8 организациям приняты решения о привлечении (отказе в привлечении) к налоговой ответственности на общую сумму 3 829 303.15 руб.:

– организацией ООО «А» в налоговом расчёте по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 6 месяцев 2017 года не указана остаточная стоимость основных за период с 1.01.2017 года по 1.06.2017 года. Средняя стоимость имущества за отчётный период определена в размере 67 677 178.00 руб. Сумма авансового платежа составила 372 224.00 руб. В налоговом расчёте по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 3 месяца 2017 года остаточная стоимость основных средств составляет по состоянию на 1.01.2017 года 487979973.00 руб., в том числе стоимость льготируемого имущества 39804720.00 руб. Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 3 месяца 2017 года представлен предшественником, который прекратил свою деятельность 19.06.2017г. в связи с реорганизацией при преобразовании в ООО «А». По результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщику доначислен налог в размере 2 098 388.00 руб.;

– организацией «Б» в налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 12 месяцев 2016 года указана среднегодовая стоимость имущества 10 838 677 руб., в том числе не облагаемого налогом имущества – 2 220 834.00 руб. Сумма налога, с учётом авансовых платежей, исчислена к уменьшению на 189 593.00 руб. В представленном уточнённом налоговом расчёте по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1.10.2016 года составляет 21 387 680.00 руб. (среднегодовая стоимость имущества за отчётный период составляет 18 864 303.00 руб.). По данным налогового органа среднегодовая стоимость имущества за 12 месяцев 2016 года должна составить 19456520.00 руб., в том числе не облагаемого налогом имущества – 8617843.00. По результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщику доначислен налог в размере 243 689.00 руб.;

– при расчёте авансового платежа по налогу на имущество организаций за 3, 6, 9 месяцев 2016 г. и 3 месяца 2017 года организациями «В», «Г» «Д» и «Ж» применена неправильная кадастровая стоимость (не соответствуют сведениям Росреестра) по объектам недвижимости, включёнными в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. По результатам камеральной налоговой проверки всем налогоплательщикам доначислены налоги в размере 432 273.22, 329 897.00, 175 709.96 и 44 271.00 руб. соответственно;

– организацией «Х» – при расчёте авансового платежа по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 г. и 3 месяца 2017 г. не заполнен Раздел 3 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчётный период по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая стоимость». По результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщику доначислены налоги в размере 171509.43 /192133.34 руб.

– организацией «С» в налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 12 месяцев 2016 г. и 3 месяца 2017 г. не указана остаточная стоимость основных средств. По сведениям Росреестра в собственности у данной организации зарегистрировано недвижимое имущество с 10.06.2016 года. По результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщику доначислены налоги в размере 99883.02/40618.80 руб.

С 1.01.2018 вступает в силу Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 № 522-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан»» согласно которому налог на имущество организаций с 1.01.2018 подлежит зачислению в бюджеты муниципальных районов Республики Башкортостан в размере 10 %, в бюджеты городских округов Республики Башкортостан в размере 5 %.

Ранее налог полностью зачислялся в бюджет Республики Башкортостан, без распределения по бюджетам муниципальных образований.

Согласно абз. 3 п. 1.6 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утверждённого приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@, в случае, если законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрено зачисление налоговых доходов от налога полностью или частично в бюджеты муниципальных образований, одна декларация может заполняться в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования.

В связи с чем налоговые декларации (налоговые расчёты по авансовым платежам) по налогу на имущество организации заполняются в отношении сумм налога, исчисленных отдельно по каждому муниципальному образованию, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО), и представляются в соответствующие налоговые органы, на подведомственной территории которых расположены данные муниципальные образования.

Представление в 2018 году единой налоговой декларации (налоговых расчетов по авансовым платежам) по налогу на имущество организации согласовывается УФНС России по Республике Башкортостан только в отношении имущества, подлежащего налогообложению в пределах муниципального образования г. Уфа (по коду муниципального образования – 80701000).

Представление единой налоговой декларации необходимо ежегодно согласовывать с УФНС России по Республике Башкортостан до начала очередного налогового периода.

Организации, имеющие имущество за пределами города Уфы либо не согласовавшие до 31.12.2017 с УФНС России по Республике Башкортостан представление единой налоговой декларации, будут обязаны представлять в 2018 году авансовые расчеты и декларации по налогу на имущество организаций во все налоговые органы по месту учета принадлежащего имущества.

Изменение в течение налогового периода выбранного налогового органа невозможно.

Дополнительно сообщаем, что положения абз. 3 п. 1.6 Порядка не распространяется на случаи заполнения налоговой декларации по налогу (налоговых расчётов по авансовым платежам по налогу) и уплаты налога за налоговый (отчётный) период налогоплательщиками в отношении объектов, налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

В отношении объектов, налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости, налоговая отчётность по налогу на имущество организаций представляется в налоговые органы по местонахождению указанных объектов.