Корова из теста, пушка из огурцов

О мастерстве и художественном вкусе поваров

В сказочном декабре, когда весь город ждёт Новый год, в Стерлитамаке расцветает традиционный конкурс-сказка – состязание школьных поваров. В этом году в столовой школы № 11 на столах с белыми скатертями удивляли народ «ледяные избушки» из сладостей, крокодилы из пюре, пушки – одни из овощей, а другие – из фруктов и ягод и многое другое. О выпечке и говорить не приходилось. Было так много разнообразных пирожков, булочек, пирожных, ватрушек, сочников, что слюнки текли и глаза разбегались. Но самое удивительное, что все эти кулинарные шедевры готовили только из самых простых продуктов, рекомендованных диетологами для школьного питания.

Преподаватель башкирского колледжа торговли и гостеприимства, мастер производственного обучения и член жюри Наталья Николаевна Никитина, оценивая нынешний конкурс, сказала:

– С каждым годом расширяется ассортимент школьных блюд. Готовятся они из знакомых каждой хозяйке полезных продуктов: свёклы, картошки, моркови, круп, макарон, говяжьего и куриного мяса. Но мастерство, художественный вкус и фантазия превращают их в сказочные изделия. Молодцы повара!

Да, на конкурс представили самые обычные блюда (разные варианты школьных обедов) из самых привычных продуктов. Но каково было оформление!

Задание на дом было традиционным: приготовление любимого блюда. Жюри не позавидуешь: как выбрать из кулинарных шедевров самое вкусное, оригинальное и красивое, если одно блюдо лучше другого? Не знаю, как жюри, а моё воображение поразила картина «Утро в сосновом бору» с аппетитными, наверное, шоколадными медвежатами и лесными ягодами.

Интересно, где повара находят рецепты и рисунки для приготовления кулинарно-сказочных произведений?

Заведующая производством ЗАО «Общепит-1» Гульшат Загитовна Абуталипова не скрывает производственных секретов:

– Мы изучаем специальную литературу, читаем журналы. Но многое придумываем сами, экспериментируем. Вкусно готовить нетрудно. Однако у наших поваров есть ещё одна задача: им нужно рассчитать и заложить в блюдо необходимое количество белков, жиров, углеводов и витаминов. Приходится думать и о том, как разнообразить школьное меню.

Старания поваров не остались незамеченными. Ученицы школы № 11 Таня Терентьева и Анжела Алиева говорят:

– Нам очень нравятся выпечка и вторые блюда. У нас в школе шведский стол: можно выбрать суп по вкусу, курицу, котлеты, пюре, компот, чай – всё, что хочешь.

– Когда закончится конкурс, здесь можно будет приобрести любое лакомство. Что бы вы хотели купить?

– Ореховый рулет!

Конкурс завершился, жюри, оценив технологию приготовления, соблюдение санитарных норм, внешний вид и вкус блюда, объявило победителей. По итогам конкурса первое место заняла Венера Гатауллина (интернат № 1), второе – Ольга Бобёр (гимназия № 6), третье – Марина Минькова (школа № 18). В номинации «Вкусненькое – детям» победила Ляйсан Сайфуллина (гимназия № 2), а в номинации «Школьная ярмарка» – повара ООО «Общепит-3». Победителей и призёров конкурса наградили почётными грамотами, денежными премиями и памятными подарками.

Евгения ДЬЯКОНОВА