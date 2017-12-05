Квест, «Зачётка», поэма: мы решаем проблемы!

Что изменится в городе после форума молодёжи и студентов?

В Стерлитамакском филиале УГНТУ при поддержке отдела по молодёжной политике и «Молодой Гвардии» прошёл первый городской форум молодёжи и студентов. Более трёхсот самых талантливых и одарённых молодых людей из всех вузов и ссузов города встретились в стенах филиала опорного вуза страны на семи тематических площадках. Спикерами и модераторами форума выступили участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего осенью в Сочи.

На площадке «Наука и образование» от доцента Стерлитамакского филиала УГНТУ, руководителя движения «Союз молодых учёных Стерлитамака», кандидата технических наук и участника фестиваля по направлению «Будущее науки и глобального образования» Олега Каримова ребята узнали о современных трендах изменений в мире, новых научных и образовательных технологиях и познакомились с профессиями будущего, атлас которых разработан Агентством стратегических инициатив. Студенты представили свои научные доклады об инновациях в технологиях и образовании. Благодаря форуму движение молодых учёных города, состоявшее раньше лишь из представителей вузов и предприятий города, теперь пополнилось и учащимися техникумов и колледжей.

Площадка «Творчество» под руководством педагога-организатора Стерлитамакского профессионально-технического колледжа Полины Прусовой представила различные направления культурной жизни города. Так, ведущий городских мероприятий Денис Николаев рассказал ребятам, как уверенно чувствовать себя на сцене. Мастер-классы по хореографии провели известные в городе танцоры Александра Филоненко и Даниил Фёдоров, по вокалу – руководитель студии природного вокала «Solo» Полина Просвирова. Кроме того, ребята разобрали ситуации, которые могут возникнуть при подготовке мероприятия, обсудили типичные ошибки и успешные примеры выступлений. Участники площадки поставили музыкальный номер и продемонстрировали его на торжественном закрытии форума.

Молодых общественников и политиков объединила площадка «Молодёжь и политика», модераторами которой выступили члены Молодёжного совета – студент СФ БашГУ Сергей Хисматуллин, а также Альберт Гайнуллин и Вячеслав Осокин. В формате круглого стола ребята обсудили и выявили проблемы города, которые может решить сама молодёжь. Так, молодые политики договорились найти решение двадцати одной городской проблемы. Предложения прозвучат на круглом столе, который соберёт в начале нового года Молодёжный совет.

Учитель школы № 21, магистрантка СФ БашГУ, участница Всемирного фестиваля по направлению «Литература» Маргарита Гриб провела литературно-исторический квест «ХХ век». Ребята анализировали источники, осмысляя эпоху через произведения современников событий прошлого. Кроме того, в результате совместной работы участники написали пробное стихотворение-поэму, посвящённую актуальным проблемам студенчества.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 декабря 2017 года)

А.МИХАЙЛОВ