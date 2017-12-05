Максим Соколов: «Мне здесь работалось легко»

«Женитьба» – новая трактовка, новый взгляд

Совсем недавно Стерлитамакский башкирский театр открыл новый сезон премьерой спектакля «Таганок» по повести М. Карима в постановке московского режиссёра Антона Фёдорова. И вот уже питерский режиссёр Максим Соколов «колдует» в этих стенах. На сей раз в театре готовится русская классика – «Женитьба» Н.Гоголя.

Максим – свободный художник. Он не привязан к конкретному театру, и, судя по его плотному творческому графику, режиссёр довольно востребованный. Недавно поставил спектакль в г.Канске Красноярского края, который уже отобрали на фестиваль «Золотая маска» в Москву. «Женитьба» – третья его режиссёрская работа в этом сезоне.

Молодого режиссёра, за плечами которого актёрское отделение в Петербурге и режиссёрское московского ГИТИСа, ещё летом пригласил сюда на аттестацию художественный руководитель Башкирского академического театра им. М.Гафури Олег Ханов. Максим успел посмотреть здесь пять спектаклей.

Накануне премьеры мы встретились с ним, чтобы поговорить о работе над постановкой.

– Сюда я попал, что называется, с корабля на бал, – говорит он. – Успел заскочить домой, поцеловал сына и в самолёт.

Главное ноу-хау режиссёрского замысла в том, что действие спектакля происходит в наше время. Петербург 19 века для современного башкирского зрителя – это не актуально, считает режиссёр. Тем более что современный театр подразумевает творческий поиск, новую трактовку, новый взгляд…

Главное же техническое решение спектакля в том, что зритель будет лицезреть действие со сцены. Подобные модерновские штучки здесь уже практиковались. В прошлом сезоне, например, Айдар Зарипов осуществил такую постановку по пьесе В.Аккермана «Земля, где сбываются мечты».

Музыкальное оформление в новой постановке обеспечит живой ансамбль из самих актёров театра. Сваха предстанет в образе богини Шивы, которая разрушает всё во имя обновления. И вообще, в самой атмосфере постановки, благодаря актёрской игре, будут преобладать индийские мотивы.

– Башкирские актёры очень темпераментны, – так объясняет режиссёр свой замысел. – Вспыхивают, как фейерверки. Я был этим приятно удивлён. Думаю, элементы восточной экспрессии в данной постановке придутся весьма кстати.

– Кстати, как вам работалось в национальном коллективе? Были ли проблемы с языком?

– Никаких проблем. Репетировали мы на русском и уже потом «шлифовали» на башкирском. Башкирский язык очень мелодичный, мягкий. Чем-то напоминает английский. Во всяком случае, там есть специфические звуки, которые можно встретить только в английском. При этом ударение падает на последний слог, как во французском. Я и французский изучал одно время. До этого мне не приходилось ставить на других языках, кроме как на русском. Так что работать было очень интересно.

– Судя по всему, это будет нечто новое в трактовке русского классика. К тому же на башкирской сцене. Это риск…

– Риск не в национальном аспекте. Театр не имеет языковых барьеров. Главная проблема всех театров – и русских, и национальных – в том, что сегодня молодёжь не ходит в театры. Мне то и дело приходится слышать, что в национальные театры ходят в основном бабушки. Что я могу сказать? Я не умею ставить спектакли для бабушек. И не хочу идти по проторенному пути. Нас в ГИТИСе учили искать и экспериментировать. Театр должен воспитывать, формировать и молодого зрителя.

Этот спектакль будет актуален для молодёжи. Молодые люди сегодня не спешат устраивать личную жизнь, заводить семью. Это их право. Но, если им навязывают мнение сверху, как нашему главному герою Подколёсину, это может дать обратный эффект. Наш герой – современен. Исходя из этого, мы предлагаем иную трактовку его поведения. Он сбегает не от трусости. А вот почему он сбегает – это интрига, которую разгадают зрители.

– Как вам наши артисты?

– Подколёсина играет великолепный артист Марат Зубаиров. Агафью Тихоновну – молодая актриса Айсылыу Фазылова. Да и в целом весь коллектив прекрасно справляется со своими обязанностями.

– Каковы ваши впечатления о городе?

– Увы, насыщенный режим работы не позволил мне ближе познакомиться с вашим городом. Очень хотелось побывать на Торатау.

Фаяз ЮМАГУЗИН