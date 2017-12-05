Мой язык – язык дружбы

Стартовала акция, которая станет традиционной

В Республике Башкортостан в мире и согласии проживают около 160 национальностей, каждая из которых имеет свои традиции, культуру, язык.

12 декабря в День Конституции в России в рамках Международного фестиваля этнических музыкальных инструментов «Музыка, рожденная ветром» прошла акция «Мой язык – язык дружбы». Её организаторы – городской отдел культуры и методический кабинет ГДК. Акция проводится впервые. Она стартовала одновременно во всех населённых пунктах Республики Башкортостан и планируется стать ежегодной. Один участник в национальном костюме или его элементе (например, головном уборе) читает стихотворение о языке или Родине на родном языке. Его выступление сопровождает второй участник, играющий на национальном музыкальном инструменте.

С приветственным словом к участникам акции обратился начальник городского отдела культуры Зуфар Зиннатуллин:

– Башкортостан и Россия – уникальный пример того, как на протяжении многих веков живут в мире представители разных национальностей. И сегодняшняя акция – это не соревнование, а наглядная демонстрация того, как народы, имеющие свои уникальные язык, культуру и обычаи, едины в своём стремлении жить в дружбе и согласии. В День Конституции желаю всем мира. Надеюсь, что мы и дальше будем мирно сосуществовать, вместе работая на благо родной страны, республики, города.

Перед зрителями разыгрались уникальные мини-спектакли, понятные без перевода. Прозвучали стихи на башкирском, русском, татарском, мордовском, украинском, немецком, чувашском и киргизском языках в сопровождении национальных инструментов. То быстрые, то протяжные напевы курая вслед за голосом чтеца увлекали присутствующих в бескрайние башкирские степи. Развесёлая гармонь сопровождала в путешествии по российским просторам. Сейдаш Сесенбаев со своим сыбызгы (татарский духовой инструмент) и Тимур Мулюков в красках описывали красоту татарского языка. Особенно ярким было выступление самого старшего (84 года) участника акции – Николая Васильева.

Для начала он порадовал публику игрой на тутуте (чувашском пастушьем рожке), затем – парной игрой с аккомпаниатором Виталием Захаровым на шапарах (чувашская волынка из бычьего пузыря). После этого Николай Васильев продекламировал стихи о родном крае и родном языке. Его эмоциональное выступление пришлось по вкусу – зал долго благодарил бурными аплодисментами.

– Акции, подобные сегодняшней, не просто нужны – жизненно необходимы, – утверждает Николай Васильев. – Они напоминают людям о своих корнях, родном языке. Надо любить, уважать свой народ, обычаи и язык. Только те, кто знает и бережёт свою культуру, с уважением относится к чужой.

Самый младший участник акции – девятилетний Эмиль Рамазанов – о таких глобальных вопросах пока не задумывается. Ему просто нравится разговаривать на родном языке, читать стихотворения башкирских авторов. Посмотрев выступления, Эмиль начал задавать вопросы о культуре других народов, их обычаях и традициях. Значит, акция уже принесла свои первые плоды.

Подводя итоги, Зуфар Зиннатуллин поблагодарил всех участников и вручил им благодарственные письма от городского отдела культуры. Он выразил надежду, что акция станет доброй традицией в нашем городе, а число её участников будет с каждым годом расти.

Ольга КИСЕЛЁВА