Мы должны помогать друг другу!

Обсуждение проблемы доступности для людей с ограниченными физическими возможностями спортивных объектов города стало уже традиционным. Накануне Международного дня инвалидов во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» собрались члены общественного совета по физической культуре и спорту при главе администрации городского округа, во главе с депутатом Совета ГО, директором специализированной школы олимпийского резерва Владимиром Петровым, спортивные работники, представители Стерлитамакских отделений всероссийских обществ слепых, глухих, инвалидов, общества «Преодоление».

– Доступность спортсооружений для людей с ограниченными возможностями становится всё более актуальной, – сказал заместитель председателя общественного совета В.В.Петров. – Многие спортивные объекты сегодня находятся или в частных руках, или на территории предприятий, к тому же не соответствуют СНиП. Администрация городского округа с участием активистов партии «Единая Россия» неслучайно стараются соорудить как можно больше спортплощадок в общедоступных местах: на улицах, во дворах, на пришкольных территориях. Часто мы организуем массовые мероприятия.

Спортивная инфраструктура в Стерлитамаке весьма обширна: только в СШОР, в ДЮСШ № 2, в городском центре внешкольной работы «Надежда» ведутся занятия больше чем по двум десяткам видов спорта, подавляющее большинство школьников (до 85 процентов) посещает секции и кружки. Есть примеры высоких достижений наших воспитанников-паралимпийцев, сурдлимпийцев – Дмитрия Иванова, Ирека Зарипова, Рината Кадырова, Юлии Абубякировой, Артура Сайфутдинова! В Стерлитамаке уже неоднократно организуется спартакиада инвалидов. Прозвучало несколько предложений: к примеру, тренер СШОР по велоспорту Виктор Яценко высказал идею использования велотандемов для занятий людей с ограниченными возможностями.

– Как показывает практика, представителям обществ ВОС, ВОГ, ВОИ надо обращаться с официальными письмами непосредственно к руководителям спортсооружений, в администрацию городского округа, в частности, в горспорткомитет, – констатировал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации ГО Юрий Селивёрстов. – Как правило, такие обращения находят отклик. Проявляйте больше инициативы. Безусловно, мы должны помогать друг другу!

2 декабря под патронажем администрации ГО, управления труда и социальной защиты населения по Стерлитамаку на базе Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» прошёл городской спортивный праздник, посвящённый Международному дню инвалидов. В соревнованиях участвовали более семидесяти человек. Победили же в своих категориях в соревнованиях по настольному теннису – Анатолий Кузьмин (ВОИ), Малика Галимова (ВОГ); по шашкам – Назир Шагисултанов и Батыр Шарипов (школа-интернат для слабослышащих), Савия Янбердина («Преодоление»), Малика Галимова (ВОГ); в соревнованиях по дартсу – Сергей Шадрин (ВОИ), Юлия Землянская (ВОГ), Владислав Маматжанов и Нафиса Кильченбаева (ВОС), Николай Васильев и Амина Евдокимова («Преодоление»), Игорь Ахметгалеев и Лейсан Ишбердина (школа-интернат); в соревнованиях по армспорту – Лейсан Ишбердина, Юлия Землянская, Анатолий Кузьмин, Денис Бикмузин и Оксана Баязитова («Преодоление»), Артур Исмагилов (ВОИ).

Все победители и призёры награждены памятными подарками.

Олег ПЕРШИН