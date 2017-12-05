На “Острове героев-3”

Каникулы в профильном лагере

Во Дворце пионеров уже третий год во время осенних каникул открывается лагерь для детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке. Педагоги придумали для них фантастический мир, полный увлекательных приключений. Рассказывает начальник лагеря Елена Александровна Жердева:

– Всё начинается с организации жизни на острове героев. «Туземцы» делятся на племена. Каждое племя на собрании выбирает своего хранителя времени, вождя, эмблему, девиз и название. Открытие профильного лагеря и презентация племён проходят в форме встречи в Информ-долине.

– А чем племена закусывают?

– Жители острова получают сытное питание. В этом году нас финансирует администрация городского округа. На трапезы (так у нас называется приём пищи) никто не жалуется. Даже поговорка сложилась: «Ничего на свете лучше нет, чем три порции котлет».

– Хранитель времени – это кто?

– Хранитель времени следит, чтобы всё делалось в определённый час. Трапезы, развлечения, отдых, игры.

– Во что играете?

– У нас очень популярны квест-игры. Сколько их было! «Тропа добра», «Тайна острова», «Дети Победы» и др.

В Информ-долине происходили встречи с интересными людьми. Остров героев посетили ребята, побывавшие на молодёжном фестивале в Сочи, начальник отдела по молодёжной политике А.М.Кускильдин, участник Летних олимпийских игр 2012 года Антон Анчин, директор ВПО «Отечество» Ф.Р.Загидуллин. Сегодня мы пригласили вас.

На встрече с ребятами мы говорили о пионерах-героях. О том, как дети 10-12 лет были разведчиками, диверсантами, подпольщиками. Особенно поразил всех рассказ о пионерке Зине Портновой. Ребята стали задавать вопросы, и предполагаемая лекция превратилась в беседу о мужестве, подвигах, несгибаемой силе воли.

– Где Зина жила? – спросили ребята. – Как она оказалась в партизанском отряде?

– Зина родилась в Ленинграде. Летние каникулы проводила у родственников в Белоруссии. Там её застала война с фашистами. В 1942 году Зина вступает в подпольную организацию «Юный мститель».

В зале наступила тишина. Совсем маленький мальчик, наверное, первоклассник поднял руку:

– Фашисты, кто это?

Ребята зашумели. Каждый старался объяснить малышу, что фашисты – это злобные бандиты. Они пришли в СССР, чтобы убивать людей и захватить нашу землю.

– Можно я скажу, как им мстила Зина Портнова? – попросил высокий паренёк лет тринадцати. И начал рассказ:

– Юные мстители раскидывали листовки против фашистов, собирали сведения о войсках и передавали партизанам. А Зина устроилась в столовую, где кормили офицеров, и потравила их. А что было дальше, я не знаю.

– Расскажите, что случилось с Зиной?

– Зина отравила сто двенадцать гитлеровских офицеров. Её заставили съесть отравленный суп. Чтобы доказать свою непричастность, Зина съела и чудом осталась жива. Но впереди девочку ждали страшные испытания.

– Она продолжала мстить фашистам?

– Да. Зина ушла в партизанский отряд. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания, девочка была схвачена в деревне Мостино. Её опознала женщина – Анна Храповицкая. На допросе в гестапо Зина, схватив со стола следователя пистолет, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать.

– Вот это девчонка! – восхитились ребята. – Дальше, дальше рассказывайте!

– А дальше было очень плохо: её схватили, больше месяца зверски пытали. Утром 10 января 1944 года слепую (девочке выкололи глаза) и абсолютно седую Зину Портнову повели на казнь. Расстреляли в тюрьме Полоцка.

В зале повисла мёртвая тишина – ни шороха, ни вздоха. Ребятишки словно застыли. И тут одна из девочек тихонько сказала:

– Мы живём и ни о чём не думаем, а что было! Зине тоже хотелось жить и веселиться, а она умерла.

Разговаривать больше не хотелось, и мы разошлись. Ребята отправились делать подарки и готовить концертные номера для мам (наша встреча состоялась накануне Дня матери).

Евгения ДЬЯКОНОВА