Нина, Ниночка и Валерик

Новое прочтение старой пьесы

В 60-е годы XX века популярная в то время писательница Вера Панова сочинила «Проводы белых ночей» и охарактеризовала своё произведение как «простенькую пьесочку, без всяких этаких штук и вычур».

Пьеса о современной молодёжи пришлась по вкусу режиссёрам театров. Где только её не ставили! Но прошло время, и о нашумевшей мелодраме благополучно забыли.

Стерлитамакским зрителям напомнил о ней молодой петербургский режиссёр Олег Молитвин, который поставил «Проводы белых ночей» на сцене русского драматического театра. Нынешняя молодёжь не заражена романтическим пафосом шестидесятников и давно выросла из проблем, волнующих юношей и девушек середины прошлого века. Однако в «простенькой пьесочке» затаилась не ржавеющая от времени, тревожащая душу мелодия любви. О ней, и только о ней был спектакль.

Проводы белых ночей в Ленинграде – традиционный праздник с музыкой, песнями и танцами до утра. Как передать размах молодёжных гуляний на ограниченном пространстве театральной сцены? С этой задачей блестяще справилась художник-постановщик из Петербурга Наталья Белова, знакомая нашим зрителям по многим спектаклям.

На подмостках – двухэтажное сооружение. Внизу – арки, двери, коридорчики, а наверху – эстрада. На эстраде – квартет джазовых музыкантов. Как они играли! Из-за кулис выпорхнули очаровательные девушки в белых платьях в сопровождении элегантных юношей (Татьяна Дорофеева, Алина Ваулина, Гилюс Мингазов, Артур Оборин). Бал в разгаре! Молодые люди – Герман (Айнур Ризванов), Виктор (Артемий Зайцев) и Валерик (Илья Павликовский) – заняты поиском симпатичных девчат. А одна приятная во всех отношениях девица по имени Жанна (Юлия Шабаева) пытается найти Виктора, который наобещал ей с три короба и растаял, как туман над Невой. Таких девушек – практичных, весьма не глупых, без романтических мечтаний, которые своего не упустят, много на брегах Невы. Совсем не такая её подружка Нина. Непростая роль досталась Анне Храмовой. Идейная комсомолка, Нина искренне верит, что именно молодёжь может приблизить светлое будущее. Построить небывалый мир, где будут царить свобода, равенство, братство. С товарищами по цеху девушка решила поехать в далёкий край строить новый город. Её брат Костя (Артур Ишмухаметов) любит и гордится сестрёнкой. Скоро-скоро расстанется Нина с любимым Ленинградом. Последний раз идёт она прощаться с белыми ночами. И встречает Валерика. Не Валерия, Валеру, а именно Валерика. Валерик – типичный маменькин сынок. Никчёмный, но обаятельный, умеет красиво говорить, хорошо одеваться. Конечно, он выгодно отличался от простых заводских парней, и Нина потеряла голову. Она не влюбилась, а полюбила Валерика на всю жизнь. Анна Храмова удивительно тонко вела свою роль, на которой, собственно, держался весь спектакль. Ради любви Нина отказывается от друзей, мечты, комсомола. Её исключают, а это по тем временам для таких девушек, как Нина, было настоящей трагедией. От переживаний Нина меняется на глазах. Валерик ничего не замечает – на то он и Валерик.

Одна из ключевых сцен – объяснение Нины с женой Валерика Кирой. Кира (Анжелика Гришкина изобразила свою героиню умной, циничной, не робкого десятка женщиной) очень точно определила характер своей соперницы. Нина любила всем своим существом, безоглядно, преданно, отчаянно. Вот это Киру и умилило, и растрогало. Возможно, она вспомнила себя юную. Когда умудрённая жизнью женщина узнала, что бедняжка ждёт ребёнка, тут же дала развод Валерику.

Нина очень походила на мать Валерика (Ольга Бовен), которая восхищалась сыном, гордилась им и не видела никаких недостатков. Сильная женщина поднимала ребёнка одна, он стал оправданием и смыслом её жизни. Нина тоже назвала сына Валериком и всю свою безоглядную любовь к отцу перенесла на него. И даже гадать не стоит, чем всё это может кончиться.

Финал тот же, что и у бедной Лизы XIX столетия, – Валерик оставил Нину и женился на Тамаре. Эту беспардонную дочку могущественного папеньки блестяще сыграла Регина Рушатова. Нину приглашает уехать в сибирский город Герман. Он дал верную оценку Тамаре и не менее точно понял, кто такая Нина. Но всё испортила бестактная Жанна, спросив Германа, не собирается ли он жениться на Нине?

Он изумлён и бурно протестует, но потом всё-таки предлагает Нине свою дружбу и место санитарки в больнице, где он будет врачом. Во времена Веры Пановой главное место в жизни людей занимали производство и общественная деятельность, в наши дни акценты сместились, но мало изменились характеры. Образы героев постановки, их человеческое содержание почти такие же, как в те далёкие времена. Особенно это касается Валериков, Виталиков и т.п. Человеческие отношения, замешанные на любви, верности, легкомыслии, предательстве, наивности, которые не меняются, сколько бы лет ни прошло, очень точно уловил и показал в спектакле Олег Молитвин.

Не такую уж «простенькую пьесочку» написала много лет назад популярная советская писательница.

Евгения ДЬЯКОНОВА