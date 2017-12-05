Новогодние игрушки, конфетти, хлопушки…

В краеведческом музее выставлены экспонаты из коллекции Ларисы Улитиной

Есть люди, которые не только сами что-то создают своими руками, но и с благоговением относятся к предметам материальной культуры прошлого, бережно сохраняя их для новых поколений. Лариса Витальевна Улитина – из их числа. На днях в историко-краеведческом музее открылась выставка, на которой представлены вещи из личной коллекции этой самобытной кукольницы и собирательницы, а также созданные ею игрушки, винтажные открытки и другие атрибуты Нового года и Рождества.

Лауреат международных, всероссийских и республиканских выставок прикладного творчества, почётный работник образования РФ, педагог Лариса Улитина по праву считается другом музея. Здесь неоднократно проходили выставки её работ. Нынешняя экспозиция – праздничная, предновогодняя.

Сразу обращает на себя внимание богатейшая коллекция ёлочных игрушек. У Улитиной их более семисот. Есть среди них весьма почтенные экземпляры ещё довоенной поры. Л.В.Улитина коллекционирует игрушки, выпущенные только до 1970 года. Недавно собирательница привезла из Москвы целый чемодан старых новогодних игрушек и украшений. На церемонии открытия выставки Лариса Витальевна призналась своей старенькой учительнице в том, что когда-то, много лет назад, она сняла один шарик прямо со школьной ёлки. Теперь этот раритет – украшение улитинской коллекции.

Плюшевый мишка, ровесник собирательницы, Дед Мороз из ваты, пожелтевшие от времени упаковки с карнавальными конфетти и серпантином, хлопушки, разноцветные флажки и гирлянды – все эти милые сердцу приметы Нового года, хорошо знакомые людям старшего поколения, можно видеть в витринах музея. На стенах развешаны стенды с новогодними открытками – их в коллекции Улитиной тоже несколько сотен. В числе наиболее редких – дореволюционные рождественские, немецкие трофейные открытки.

Молодой человек по имени Дмитрий принёс в дар Ларисе Витальевне новогоднюю открытку 1966 года:

– Она давно лежала у нас в серванте, бабушка когда-то прислала. Когда узнал про выставку, подумал, что в коллекции Ларисы Витальевны и для неё найдётся место.

Отдельная часть экспозиции под названием «Новый год на старый лад» представляет собой панно, выполненное в стиле пэчворк, со старинными вышивками, ангелочками из белого шёлка, лошадками из мочала и соломы.

По соседству выставлены вещи, созданные руками самой Улитиной. Глаз не оторвать от набора авторских игрушек «Рогожная сказка». Радуют душу новогодний хенд-мейд «Шпагатные страсти» и коллекция «Кофемания», обрядовые и обереговые куклы.

Посетительницы толпятся у витрины со старинными дамскими украшениями и предметами рукоделия. Тут и кружевная манишка для платья, и эффектная брошка из пайеток, и покрытая платиной пудреница, и бантик из бисера, и потемневшие от времени бусы. Каждая вещь по-своему уникальна, за каждой угадывается отдельная человеческая история.

– Творчество у неё в крови, – говорит об Улитиной заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Наталия Насырова. – Профессиональный историк, художник по мироощущению, Лариса Витальевна – настоящий мастер декоративного искусства, верный народным традициям. У неё всегда масса новых идей. А её замечательные куклы несут людям много радости и света.

Говорят, что куклы – самый короткий мостик между человеком и художественным образом. Куклы у Улитиной и вправду выразительные, как, впрочем, и их имена: Мехоноша, Бодняк, Звездарь, Спиридон-Солнцеворот, Коляда, Морена, Крупеничка. Это не просто персонажи рождественских гуляний и обрядов. Многие из них похожи на вполне реальных обитателей старинной российской глубинки. Кажется, они вот-вот начнут жить своей, независимой от их создателя, жизнью.

Праздничного настроения добавляет и специальная фотозона, оформленная Ларисой Витальевной для посетителей с детьми. Здесь есть всё, что мы обычно связываем с Новым годом – ёлочка, лошадка с подарками, украшенный веник, нарядные салазки и даже сугроб. Фотографируйтесь на здоровье! И не откладывайте свой поход в музей в долгий ящик. Хотя выставка будет работать до 22 января, всем известно, как быстро пролетают новогодние каникулы.

Марина ВОРОНОВА