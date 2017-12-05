Операция «Должник»

С 11 по 21 декабря на территории республики будет проводиться профилактическое мероприятие «Должник». Цель: взыскание задолженностей по неуплаченным в 60-дневный срок административным штрафам, а также привлечение к ответственности граждан, уклоняющихся от исполнения наказания.

Подробности можно узнать, обратившись в отделение по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) по адресу: ул.Геологическая, 2 «г», 1-й этаж, 105-й кабинет. Или по телефону 20-45-21.