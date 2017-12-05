«Откройте, судебный пристав!»

Долги за жилищно-коммунальные услуги приходится взыскивать через суд

Вы пойдёте в магазин за покупками без денег? Ответ на этот вопрос знает даже ребёнок. Но почему же некоторые из нас пользуются услугами ЖКХ и не считают нужным их оплачивать?

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по стране в целом составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения – 645 миллиардов рублей. Минстрой России изучил портрет неплательщика. Как правило, это либо асоциальные категории, либо владельцы инвестиционных квартир. Люди покупают их на будущее – для детей или чтобы сохранить свои средства – и …перестают платить за уборку подъезда, отопление и т.д. Кстати, самыми ответственными плательщиками являются наши пенсионеры.

Начальник Южного управления сбыта ООО «БашРТС» Алексей Ярославцев сообщает, что среди неплательщиков – немало управляющих компаний:

– У большинства УК города есть долги перед нами, но самые большие задолженности – у «ЖКХ Ресурс», ООО «Потенциал», «ЖКХ-Сервис». Долги мы взыскиваем в судебном порядке. Чтобы платежи жильцов не аккумулировались на счетах недобросовестных компаний, собственники жилья могут поменять управляющую организацию либо на общем собрании принять решение о переходе на прямые расчёты с поставщиками услуг.

Но и в этом случае, как говорит Алексей Михайлович, они сталкиваются с неплательщиками.

– У нас по городу 3700 лицевых счетов, общая задолженность жителей, у которых заключены прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, составляет около 26 млн рублей. Мы идём людям навстречу – раз в полгода списываем пени. Недавно прошла акция «Осень без долгов», в результате население оплатило 600 тысяч долгов, соответственно было списано около 120 тысяч рублей пени.

Когда долги накапливаются, поставщики услуг обращаются в суд. Недавно корреспонденты газеты участвовали в рейде, организованном ресурсоснабжающей организацией и службой судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель группы взыскания по задолженности Елена Гатауллина поясняет: «Мы проедем по адресам, где проживают должники, будем проводить арест имущества». Как выясняется, задолженность людей, которых мы собираемся «навестить», – разная. Кто-то должен 10 тысяч, кто-то – 30, некоторые и вовсе 50 тысяч рублей.

– Есть те, кто вообще не платит за газ, свет и воду. Но избежать наказания всё равно не удастся, – подчёркивает судебный пристав, – если у таких людей наступает пенсионный возраст, то деньги взыскивают с пенсии. Чаще всего мы накладываем арест на бытовую технику и транспорт. Должник может в течение 10 дней выкупить своё имущество.

В квартиру к первым должникам нам не сразу удаётся попасть – люди, услышав через домофон «судебный пристав», не спешат открывать дверь. Но бригада настойчива и продолжает звонить. Наконец, дверь открывают. У порога нас встречает молодой человек, как выяснилось позже, студент вуза. Долг за потребление тепла – 50 тысяч рублей – не оплачивали с июля 2015 года.

– Мама уехала на заработки, но мы частично вносим плату, на днях квитанции занесу, – отвечает парень.

Едем ко второму должнику, дверь открывает женщина. Её задолженность составляет 30 тысяч.

– Зарплата небольшая, всего 10 тысяч рублей на двоих с ребёнком. Сейчас пытаюсь найти дополнительную работу, чтобы погасить задолженность, – пояснила хозяйка квартиры.

Конечно, в жизни бывают разные ситуации, но в случае, когда уровень зарплаты ниже прожиточного минимума, для граждан предусмотрена жилищная субсидия. Для оформления льгот по оплате ЖКУ нужно собрать необходимые документы.

Третий должник прописан в двухэтажном многоквартирном доме, дверь открыл его родственник, объяснивший, что о месте нахождения должника не знает.

Четвёртого должника бригада судебных приставов тоже не застала. Соседи пояснили, что собственников не видели ни разу. Возможно, человек купил квартиру и просто закрыл.

– Это наша ежедневная работа, – говорит после рейда Елена Гатауллина. – Люди должны знать, что рано или поздно придётся платить по счетам. Конечно, можно найти оправдание – нет денег, небольшая зарплата, но у большинства людей такие же проблемы. И, тем не менее, услуги ЖКХ они оплачивают для того, чтобы завтра в наших домах было тепло, горел свет, из крана шла вода.

Альбина РАХИМОВА