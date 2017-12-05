«Педагог года» – судьба моя!

Конкурс начался с бала

Во Дворце пионеров и школьников – шум и суета. Ожидается торжественное открытие городского конкурса «Педагог года-2018».

На сцену актового зала в шикарном камзоле екатерининского вельможи выходит учитель истории школы № 12 Егор Александрович Точилкин. Он выступает в роли хозяина бала. По сценарию, написанному директором школы № 24 Ольгой Борисовной Бурминой, состязание мастеров – учителей, воспитателей, тренеров – начнётся со звёздного бала, где танцевать, петь, выступать будут исключительно звёзды стерлитамакского педагогического небосклона – победители и призёры профессиональных конкурсов разных лет.

Слово предоставили почётным гостям: заместителю начальника отдела образования Ольге Ивановне Шитиковой, председателю клуба «Созвездие» Елене Николаевне Мельниковой, директору многопрофильного колледжа Антонине Никифоровне Усевич и др.

Затем танцы сменялись песнями, песни – выступлениями. Бал в разгаре!

Однако пора представить конкурсантов. В этом году в состязании лучших педагогов участвует 51 человек.

Приятно познакомиться с обаятельными, умными и интересными молодыми людьми. Ренат Рафаильевич Муртазин – учитель физики школы № 2, яркая творческая личность. Он легко устанавливает контакт с детьми, коллегами, родителями. Ренат Рафаильевич и сам не останавливается на достигнутых результатах, и в учениках воспитывает это стремление. Неслучайно его ребята участвуют и побеждают в различных турнирах и конкурсах.

Девиз учителя английского языка школы № 31 Олега Анатольевича Иванова – «Всегда быть в поиске. Поощрять любые успехи учащихся!». Разносторонние интересы этого преподавателя – от футбола и путешествий до классической музыки – делают его неординарной личностью. За это его любят и уважают школьники.

Педагогическое кредо преподавателя русского языка и литературы гимназии № 2 Лилии Владимировны Лялиной: «Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш!». Она считает, что учитель должен постоянно развиваться и не только учить, но и учиться – у детей, коллег, представителей других профессий.

Нынешний конкурс, как и в прошлые годы, собрал не только замечательных профессионалов, но и любящих детей и своё дело неординарных педагогов. Как всегда, им предстоит дать открытый урок, провести мастер-класс, участвовать в дебатах, защитить образовательный проект. Впереди – ответственная работа, волнения и радость побед. А пока участники собрались все вместе, чтобы спеть традиционный гимн конкурса, где есть слова, точно отражающие его суть: «Для детей мы и душу, и сердце своё открываем».

Евгения ДЬЯКОНОВА