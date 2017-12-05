Помогите птицам зимой!

Прошла природоохранная акция

Погода – один из самых простых поводов завязать разговор. В этом году аномальное тепло стало ещё и предметом многочисленных обсуждений и шуток. Люди рады, что доставать пуховики и шубы пришлось почти на месяц позже обычного. Птицы тоже довольны отсутствием снежного покрова, ведь они могут найти себе пропитание самостоятельно. Однако даже самая затяжная осень рано или поздно уступит место зиме. И вот тогда нужно позаботиться о пернатых друзьях – смастерить для них кормушки и наполнять их пищей. Птицы холодов не боятся (кроме больших морозов), самый главный их враг – бескормица.

Детский экологический центр совместно со Стерлитамакским территориальным управлением Министерства экологии и природопользования РБ провели городскую экологическую акцию «Покорми птиц зимой». Школьники, воспитанники детских садов вместе с родителями, учителями и воспитателями с удовольствием рисовали плакаты и листовки, мастерили скворечники и кормушки. Ребятишки из детского сада № 61 приготовили стихи и песню о пернатых друзьях. Юные экологи разыграли целое представление с песнями, танцами, стихами и загадками. После праздничной программы самым активным участникам природоохранной акции вручили дипломы и грамоты от Министерства экологии РБ, городского отдела образования и детского экологического центра. Присутствующим в зале продемонстрировали самые красивые кормушки, больше похожие на произведение искусства. Однако известный в городе орнитолог Валерий Иванович Жарков, высоко оценив внешний вид изделий, скептически отнёсся к их использованию:

– Чем естественнее и натуральнее будет выглядеть кормушка, тем больше шансов, что зимующие в городе птахи не испугаются её, а подлетят к припасённым для них лакомствам.

К сожалению, птицы привыкли к нашему экологическому варварству: их не пугают ни пластиковые бутылки, ни полиэтилен. Но мы можем использовать их для изготовления кормушек. Пластиковые бутылки, тетрапаки из-под молочной продукции – материал, имеющийся в каждом доме. Не надо лениться! С заботы о птицах начинается любовь к родной природе.

Ольга КИСЕЛЁВА