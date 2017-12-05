Понять и помочь

Депутатский приём

Встреча с жителями для депутата – это реальная работа, дающая новый импульс, в том числе и в законотворческой деятельности. Для горожан подобные встречи – надежда на помощь в решении жизненно важных проблем. У общественной приёмной «Единой России» многолюдно. Пообщаться с депутатом Государственной Думы Алексеем Николаевичем Изотовым собралась целая очередь.

Сразу несколько человек, недовольные выделенным им жильём, просили посодействовать в получении другой жилплощади. Одну семью на время ремонта в их квартире, пострадавшей во время пожара, временно переселили в муниципальное жильё из маневренного фонда. Оказалось, что и это жилище требует доработки для комфортного в нём проживания. Алексей Николаевич пообещал, что в самое ближайшее время этот вопрос решится.

Пенсионеру, недовольному районом, где ему выделили квартиру по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, народный избранник вынужден был отказать в помощи. Этот вопрос пожилой человек может решить самостоятельно или с помощью родственников, обменяв квартиру на другую в нужном ему районе города.

Следующая посетительница требовала предоставить ей другую жилплощадь из-за слишком шумных соседей. Алексей Николаевич объяснил, что по закону поведение других жильцов не является основанием для предоставления другого жилья. Управу на дебоширов и пьяниц, нарушающих тишину, можно найти с помощью полиции. Народный избранник предложил записать женщину на приём к начальнику УМВД Стерлитамака.

На соседей жаловались и отец с дочерью. Живущие над ними квартиранты не хотят войти в положение пожилых людей и шумят днями напролёт. У владельца квартиры понимания они также не нашли – пока арендаторы исправно платят, претензий у собственника к ним нет. Отчаявшиеся люди обращались в самые разные надзорные ведомства: в Роспотребнадзор, административную комиссию, МВД. Однако и там помочь им не смогли. Защитить от шумных соседей мог бы закон о тишине. Алексей Николаевич обязался поподробнее изучить этот вопрос и инициировать принятие этого закона как на республиканском, так и на федеральном уровнях. А до этого парламентарий обещал направить депутатский запрос в налоговую инспекцию для проверки хозяина квартиры на предмет законности сдачи в аренду жилья. Представители Роспотребнадзора по просьбе депутата произведут замеры уровня шума в квартире пожилых людей.

Жители домов №№ 1-15 по улице Берёзовой поделились с депутатом своей болью: на их участке улицы нет ни водопровода, ни канализации. Локальные коммуникации провести невозможно из-за грунтовых вод, проходящих очень близко к поверхности земли. Вода из скважины непригодна для питья из-за сероводородного запаха и высокого содержания железа. Алексей Николаевич вместе с представителями администрации, присутствовавшими на приёме, обещали помочь решить эту проблему.

На встречу с депутатом пришли инициативные группы обманутых несколькими компаниями дольщиков. У всех разные требования. Алексей Николаевич признал, что ситуация сложная. Однако и местные, и республиканские власти делают всё возможное для её решения. Сам депутат держит вопрос на контроле и по мере возможностей помогает людям. Со своей стороны пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков люди должны следовать разработанным дорожным картам. Он призвал набраться терпения, потому что законных быстрых способов помощи не существует.

Прозвучали на приёме вопросы по большим начислениям за отопление от БашРТС. Алексей Николаевич отметил, что с каждым конкретным случаем необходимо разбираться отдельно. В целом же ситуация довольно тяжёлая. Представитель ресурсоснабжающей компании дал разъяснения по дому, в котором проживает заявительница. Однако пожилую женщину его объяснения не удовлетворили. Многие жители, не уверенные в законности начислений, подали иски в суд.

Ещё одна пожилая женщина обратилась с жалобой на якобы незаконные начисления за воду. Оказалось, что управляющая компания производила начисления по тарифу после того, как у приборов учёта, установленных в квартире пенсионерки, закончился срок поверки. Женщине объяснили, что ей необходимо либо поверить имеющиеся у неё приборы, либо заменить их на новые. Однако пенсионерка, плохо разбирающаяся в перипетиях современной системы ЖКХ, продолжала настаивать на незаконности начислений. После долгих объяснений её записали на приём к начальнику отдела ЖКХ, куда она должна прийти со своими родственниками, которым дадут подробные объяснения о причинах больших начислений и порядке дальнейших действий.

Всего в этот день на приём к депутату пришли более двух десятков стерлитамакцев. Каждая проблема рассмотрена в рамках действующего законодательства, заявителям даны подробные разъяснения. Многими вопросами Алексей Николаевич займётся лично, часть возьмёт на контроль.

Ольга КИСЕЛЁВА