Президенту от Бобика. Лично

Жители 24 городов России, в том числе Уфы и Стерлитамака, сняли семиминутное видеообращение к Президенту от имени… собаки. Точнее, от имени всех животных, права которых в нашей стране законодательно не защищены. В конце сентября зоозащитники страны провели серию митингов «Закон об ответственном обращении с животными» нужен сейчас!», тогда же появилась идея записать всероссийский ролик.

Я родился два лета назад…

Выживал кое-как, голодая…

Я хочу посмотреть вам в глаза –

Вожаку человеческой стаи…

35 пронзительных четверостиший о человечности читают на камеру взрослые и дети, мужчины и женщины. Автор стихов – Евгения Потёмкина из Челябинска, стихи написаны четыре года назад.

– Конечно, были технические трудности: никто из нас не оказался профессионалом в области монтажа роликов, поэтому пришлось нанимать специалистов. Кроме того, все мы живём в разных городах, мы распределяли, а потом собирали все четверостишия в единое произведение – пришлось переснимать четыре раза, – рассказывает зоозащитница из Стерлитамака Гульназ Рахматуллина. – В итоге ролик вышел чуть позже, чем мы планировали, но, безусловно, это позитивный опыт: российские города объединились ради гуманной и доброй цели – помощи животным.

Создатели видеообращения верят, что письмо Президенту от Бобика поможет сдвинуть с мёртвой точки принятие закона, но одной верой не ограничиваются: более чем в 20 городах открылись региональные отделения общественной организации «Альянс защитников животных». А на Новый год зоозащитники каждому из нас желают взять в дом собаку с улицы – осчастливить лохматого беспризорника, обрести верного друга, а значит, и самому стать счастливее.

Екатерина ЯКОВЛЕВА