Приятные хлопоты

22 декабря – День энергетика

Чем во второй половине декабря озабочен председатель профсоюзной первички? Конечно, подготовкой к Новому году.

А вот у профсоюзного комитета Стерлитамакской ТЭЦ и его председателя Владимира Никеева четвёртый квартал, да и 2017-й год в целом, получились особенно хлопотными. Правда, хлопоты были приятными: в сентябре исполнилось 60 лет со дня пуска первого турбоагрегата на Стерлитамакской ТЭЦ!

– Знаете, я горжусь тем, что работаю на предприятии, обеспечивающем жизнедеятельность второго по величине города Башкортостана, – признаётся Владимир Михайлович. – Это, безусловно, огромная ответственность! ТЭЦ объединилась с Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, которой, кстати, в этом году исполнилось 40 лет; теперь обе площадки входят в ООО «Башкирская генерирующая компания».

Почти четверть века здесь работаю. Начинал слесарем, потом был механиком по грузоподъёмным механизмам; а 13 лет назад меня выбрали председателем профкома. Случались в иные времена задержки зарплаты. Только каждый из нас понимал, что за спиной – город с почти трёхсоттысячным населением, производства, малейший сбой в работе которых чреват неисчислимыми экономическими и даже людскими потерями.

Да, у нас жёсткая технологическая и трудовая дисциплина, я бы сказал, беспримерное отношение к технике безопасности. Тщательно проверяем знания и навыки персонала на экзаменах по допуску к рабочему месту, каждые двенадцать месяцев экзамены повторяем. ИТР сдают экзамены в Уфе, в головной организации. Наш работник себе не принадлежит, и из отпуска могут вызвать в любой момент. Работа в выходные – в порядке вещей (конечно, это оговорено в коллективном договоре). Всё дело в том, что если встанет оборудование на теплоэлектроцентрали, то запустить его трудно.

Было интересно ознакомиться с коллективным договором, заключённым на 2017-2019 годы, особенно с разделом, предусматривающим гарантии и льготы для работников компании.

Здесь забота о трудящемся человеке буквально в каждой строке. К примеру, оговорена частичная компенсация питания в рабочей столовой – 110 рублей для дневного персонала и 170 рублей на обед для сменного персонала. При заключении первого брака компания выплачивает 15 тысяч, а при рождении ребёнка – 40 тысяч рублей. Оказывается существенная материальная помощь на похороны близкого родственника, не говоря уж о помощи при похоронах работника ТЭЦ или пенсионера предприятия. Путёвки на оздоровление в санатории работник оплачивает сам только от 10 до 30 процентов (в зависимости от дохода). Пенсионеры, количество которых равно числу работающих, здесь получают ежеквартальную материальную помощь в размере, зависящем от лет, проработанных на предприятии. Первостепенное внимание – к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Молодёжь получает поддержку в учёбе, повышении квалификации, карьерном росте.

Заметное внимание оказывается физкультурно-спортивному движению: построен свой спортзал, тренажёрные, используемые на все сто процентов. Результат – успешные выступления в розыгрыше городского «Кубка 4-х мячей», сдаче нормативов ГТО, городской и отраслевой спартакиадах. Директор ТЭЦ Олег Юрьевич Васильев сам играет и в футбольной, и в хоккейной командах энергетиков.

– К профессиональному празднику, – говорит председатель профкома, – рассматриваем кандидатуры на разного рода поощрения. Недавно электромонтёр Евгений Васильев на Всероссийском конкурсе профмастерства в Москве занял второе место, успешно справившись и с теоретическими, и с практическими заданиями. Династий, сложившихся за годы работы ТЭЦ, предостаточно; мой сын Вадим трудится машинистом, его жена Ольга – лаборантом, – улыбается Владимир Михайлович.

В преддверии Дня энергетика хочу пожелать каждому горожанину, каждой семье тепла и света! Мы для этого постараемся!

Олег ПЕРШИН